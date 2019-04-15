Депутаты Госдумы и эксперты о решении России прекратить контакты с НАТО

В российском парламенте оценили слова замглавы МИД Александра Грушко о том, что сотрудничество с Североатлантическим альянсом полностью приостановлено.

КИШИНЕВ, 15 апр - Sputnik. Риторика военного блока говорит о том, что бороться за сохранение отношений нет смысла, считает зампред думского комитета по обороне Юрий Швыткин. Он подчеркнул, что организация настроена по отношению к Москве агрессивно и конфронтационно, что выражается в том числе в количестве военных баз и учений около российских границ.

Ранее замглавы российского МИД Александр Грушко в интервью РИА Новости заявил о том, что сотрудничество с НАТО как по военной линии, так и в гражданской сфере полностью прекращено. Дипломат пояснил, что альянс отошел от позитивной повестки дня, что завело контакты с Россией в тупик. По его словам, сегодня отношения между Москвой и Брюсселем похожи на ситуацию времен холодной войны.

Комментируя принятое решение, Швыткин отметил, что Москва настроена на честный диалог "при обоюдовыгодном сотрудничестве на благо мирового сообщества".

"В любом случае мы, безусловно, открыты к проведению диалога, но вместе с тем мы никогда не будем мальчиками для битья или играть в поддавки. Такого никогда не будет", — подчеркнул парламентарий.

Отношения между Москвой и НАТО продолжают ухудшаться, поэтому возобновление сотрудничества на сегодняшний день нецелесообразно, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

В разговоре с представителями российских СМИ он отметил, что охлаждение отношений России с блоком было взаимным и его "нельзя назвать демаршем" со стороны альянса. При этом он добавил, что представители организации отказываются сотрудничать с Москвой и участвовать в совместных сессиях.

Как заявил Джабаров, спад в отношениях начался больше десяти лет назад.

"Вот сейчас, я думаю, пик этого охлаждения отношений между нашими странами. Поэтому любой наш шаг расценивается как агрессия, нам не верят или стараются сделать вид, что нам не верят", — прокомментировал ситуацию сенатор.

Он обратил внимание на то, что в последние годы военная активность альянса в различных регионах по всему миру значительно возросла.

"Достаточно вспомнить бомбардировку Югославии, бомбардировку Ливии, уничтожение ее лидера Муаммара Каддафи, бомбежки в Афганистане и Ираке. Ну а что касается Украины: что ни месяц — то какие-то учения в акватории Черного моря. Заходят постоянно военные корабли НАТО, они провоцируют российских пограничников и вообще Россию. Натовские самолеты барражируют на наших границах", - привел примеры парламентарий.

По мнению Джабарова, подобные действия НАТО приводят к тому, что "пока говорить о восстановлении контактов, которые когда-то были сделаны, сейчас не приходится". При этом сенатор выразил надежду, что наступят "нормальные времена", когда обе стороны примут решение о возобновлении сотрудничества.

"Потому что альтернативы мирному развитию Европы нет. Рано или поздно ситуация вернется на круги своя", — считает сенатор.

По мнению председателя Совета ПИР-Центра генерал-лейтенант запаса Евгения Бужинского, российская сторона не намерена наращивать военный бюджет, для того чтобы участвовать в гонке вооружений с альянсом.

"Гонки вооружений не будет, но необходимый уровень, достаточный, обороноспособности будет поддерживаться", — пояснил военный.

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