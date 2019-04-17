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Президентские выборы на Украине

На Бога надейся, но сам не плошай - названа ошибка Порошенко на выборах

© Sputnik / Стрингер
Политика
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Тема:
Кто станет президентом Украины: события и выборы (36)
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Решение использовать вопросы церкви в политических целях, по мнению одного из экс-депутатов Верховной Рады, привело Порошенко к столь плачевным политическим итогам в первом туре президентских выборов на Украине.

КИШИНЕВ, 17 апр - Sputnik. Действующий президент Украины Петр Порошенко ошибся, когда хотел использовать религию в политических целях, об этом свидетельствуют результаты первого тура выборов. С подобным заявлением выступила экс-депутат Верховной рады Анна Герман в эфире одного из украинских частных телеканалов, пишет РИА Новости

"Порошенко хотел использовать Бога для выборов, и Бог ему показал, какой может быть конец. Нельзя святые вещи ставить на конвейер политических интересов… Результат выборов показал, что нельзя использовать Бога для политических технологий", — отметила Герман.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.
© Sputnik / Стрингер
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Она добавила, что основная проблема украинцев заключается в "разрушении храма души народа", к которому привело использование томоса в политических целях.

Ровно за год до выборов, в апреле 2018 года Порошенко призвал предоставить Украине автокефалию. При этом обратился он к Константинополю, хотя Киевская митрополия перешла под юрисдикцию Московского патриархата еще в 1686 году.

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В декабре 2018 года на "объединительном соборе" в Киеве в результате слияния двух неканонических церковных структур, действующих ранее на Украине, была образована "новая церковь". Каноническая Украинская православная церковь отказалась участвовать в "соборе". Константинопольский патриарх шестого января передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви".

По итогам обработки 100% протоколов в первом туре выборов президента Украины наибольшее число голосов набрал кандидат на пост главы государства Владимир Зеленский. Он заручился поддержкой 30,24% граждан.

На втором месте расположился действующий президент Петр Порошенко с 15,95% голосов, а на третьем - лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко – 13,40%. Лидер "Оппозиционной платформы – за жизнь" Юрий Бойко занял четвертое место с 11,67%.

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Тема:
Кто станет президентом Украины: события и выборы (36)

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Теги:
ошибка, выборы, президент, Порошенко, Украина
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