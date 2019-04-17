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Правительство Румынии. Архивное фото

Рокировка в правительстве Румынии: троих министров заменят

© Photo: GOV.RO
Политика
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Глава румынского правительства исключила вероятность возникновения кризиса или блокирование президентом страны соответствующих изменений в кабмине.

КИШИНЕВ, 17 апр – Sputnik. Национальный исполком правящей Социал-демократической партии Румынии принял решение назначить троих новых министров вместо Рованы Плумб, Натальи Интотеро и Тудорела Тоадера. Об этом заявила премьер Виорика Дэнчилэ, пишет ro.sputnik.md

Социал-демократы хотят видеть новым министром европейских фондов Оану Флоаря, сенатора Ливиу Брэилою – министром по делам диаспоры, а депутата Еуджена Николича – министром юстиции.

Румынский премьер Виорика Дэнчилэ
© Photo: Guvernul României
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Рована Плумб и Тудорел Тоадер занимали свои должности еще в правительстве под руководством Михая Тудосе, сохранив их после его отставки и назначения 29 января 2018 года на должность главы кабмина Румынии Виорики Дэнчилэ.

Что касается Натальи Интотеро, то она стала министром румын за рубежом в тот момент, когда Дэнчилэ возглавила правительство.

Глава румынского кабмина, говоря о предложенных в настоящее время изменениях, исключила вероятность возникновения правительственного кризиса или блокирование президентом страны перестановок в кабмине.

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