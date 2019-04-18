Избирательная гонка близится к финалу: что будет дальше на Украине

Избирательная гонка за президентский пост на Украине подходит к концу. Уже в воскресенье украинцы решат, кто будет определять основы политики страны в следующие пять лет.

КИШИНЕВ, 18 апр - Sputnik. По данным соцопросов, проведенных перед вторым туром выборов на Украине, действующего главу государства Петра Порошенко поддерживают около 25% избирателей, готовых принять участие в выборах, а его оппонента Владимира Зеленского - около 70%.

Чтобы повысить свои шансы во втором туре, Порошенко начал общаться с молодежью в соцсетях, ежедневно дает интервью телеканалам и начал увольнять чиновников, к которым у общественности годами были вопросы. Однако, по мнению экспертов, это не поможет ему выиграть гонку: уж слишком большой разрыв между кандидатами.

Зеленский между тем не провел ни одной встречи ни со СМИ, ни со своими избирателями. Его кампания похожа больше на сериал по мотивам "Слуги народа", а каждый новый видеоролик, с помощью которых он общается со своим оппонентом и избирателями, направлен на то, чтобы высмеять Порошенко. Что будет дальше - читайте в обзоре РИА Новости.

Феномен Зеленского: как, почему и откуда

Зеленский, согласно данным Центризбиркома Украины, набрал в первом туре 30,24% голосов избирателей - почти в два раза больше, чем у Порошенко. Социология показывает, что Зеленский может рассчитывать на перетоки электората от большинства рейтинговых кандидатов, не попавших во второй тур: избиратели главы партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, а также лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко готовы поддержать именно Зеленского.

Если проанализировать результаты первого тура, то электорат Зеленского проживает на юге и в центре страны: из 100% отдавших за него голосов 35,3% - жители южных районов Украины, 34% - центральных, еще 18,5% Зеленский получил в западных регионах и всего 12,1% - на востоке страны. Более 55% всех избирателей Зеленского - женщины. Если говорить о возрасте, то он пользуется равной поддержкой как у молодежи от 18 до 29 лет, так и у людей среднего возраста от 30 до 40 лет, в меньшей степени его поддерживают люди старше 50 лет.

Зеленский ранее фактически не вел никакой избирательной кампании, его штаб начал активную работу именно в преддверии второго тура. Главный риск перед повторным голосованием в штабе Зеленского видят в низкой явке их сторонников: опасаются, что серьезный перевес над Порошенко может сыграть против них, поскольку избиратели Зеленского могут решить, что победа уже в кармане, и просто не прийти на участки 21 апреля. Поэтому все силы брошены на агитацию с призывом прийти и проголосовать.

Кроме того, в команде Зеленского обвиняют оппонента в использовании "грязных" политтехнологий. Например, в сети появилось видео, где лидера избирательной гонки сбивает грузовик, распространяются листовки с намеком на то, что Зеленский якобы наркоман, а также раскручиваются слухи о том, что в случае его победы Украина может утратить безвизовый режим. Штаб Порошенко подобные обвинения отвергает.

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Вместе с тем, последние социологические опросы показывают, что Зеленскому не о чем волноваться. Согласно данным исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг" перед вторым туром выборов президента Украины, Зеленский набирает 61% голосов, рейтинг Порошенко при этом составляет 24%. Опубликованный через неделю опрос Киевского международного института социологии показывает, что Зеленского готовы поддержать уже около 72,2% жителей Украины, определившихся с выбором, Порошенко - около 25%.

Призрачный шанс

Результат первого тура Порошенко воспринял как вызов и сразу же включился в борьбу за голоса украинцев. Президент неоднократно подчеркивал, что уверен в победе, он и его команда используют любую возможность для агитации.

Итоги первого тура показали, что 37% сторонников Порошенко проживают на западе страны, 40% - в центре. А вот южные и восточные регионы дали Порошенко меньше всего голосов - 16,5% и 6,4% соответственно. Среди избирателей Порошенко несколько больше мужчин, чем у Зеленского (47,1% против 44,5%) и, соответственно, меньше женщин (52,9% против 55,5%).

Чем старше избиратели, тем больше среди них сторонников Порошенко: всего 10,8% избирателей, входящих в возрастную группу 18-29 лет, отдали свои голоса действующему президенту, 18,3% - это люди в возрасте от 30 до 39 лет, 19,1% - от 40 до 49 лет, 21,9% - от 50 до 59 лет, 29,9% его сторонников старше 60 лет.

В штабе Порошенко, похоже, внимательно изучили эти данные и перед вторым туром сделали упор именно на привлечение молодежи: в Telegram сразу был создан канал, в котором проводятся различные опросы, и даже придумали набор стикеров с Порошенко. На митинге 14 апреля, когда должны были состояться предполагаемые дебаты кандидатов на стадионе в Киеве, впервые был использован образ человека, очень похожего на Порошенко. Он был изображен в профиль с ирокезом, серьгой в ухе, в байкерской куртке с поднятым воротом и гитарой. Возле изображения значился лозунг "Добавь драйва! Андерграунд с тобой".

Главные месседжи, которые Порошенко пытается донести до избирателя - он услышал народ, готов меняться и исправлять ошибки, а улучшение жизни уже на пороге. Но главный посыл - если выбрать Зеленского, то Украина проиграет в "войне с Россией". Многие эксперты считают, что такой посыл заведомо делит страну на своих и чужих, что играет в минус Порошенко.

По мнению политического эксперта Международного центра перспективных исследований Игоря Петренко, шансы Порошенко на победу невысоки. "У Порошенко еще есть время. Например, если будет серьезный скандал с участием Зеленского, или же мы услышим контроверсионные заявления со стороны Зеленского – это может немножко повлиять. Но я не вижу возможностей в честном противостоянии Зеленского и Порошенко, чтобы действующий президент мог сократить эту громадную дистанцию", - считает Петренко.

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По его мнению, Порошенко будет очень сложно применять административный ресурс с учетом высокой поддержки его оппонента, поскольку уже сейчас главы администраций очень лояльно относятся к Зеленскому, предчувствуя смену власти.

Социолог и генеральный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниото считает, что шансов на победу у Порошенко нет.

"Если не произойдут никакие радикальные события, которые смогут привести к резким изменениям, то я не вижу больших шансов на победу у Порошенко. Он уже вряд ли может изменить ситуацию... Шансы у Порошенко, антирейтинг которого составляет почти 50%, есть только в том случае, если избиратели Зеленского одумаются и не придут 21 апреля, или их не устроит ответ их кандидата относительно какого-то конкретного вопроса", - сказал Паниото в комментарии интернет-изданию "Апостроф".

В штабе Порошенко также готовятся к возможному проигрышу. Сам Порошерко заявил, что смирится с выбором народа, если выиграет Зеленский.

"Если не дай бог он будет избран – это будет выбор украинского народа, и я буду его уважать, любой выбор, потому что мы - демократическое государство", - сказал президент.

Дальнейшие планы

При этом в команде Порошенко заверили, что в случае проигрыша их кандидат не намерен оставлять политику, а его партия примет участие в парламентских выборах, которые должны пройти в конце октября 2019 года. Однако последние соцопросы показывают, что партия "Блок Петра Порошенко" может получить на выборах около 7% голосов избирателей, то есть у них будет небольшая фракция.

По данным последнего опроса, опубликованного на сайте КМИС, если бы выборы в Верховную раду проходили в середине апреля, то 12,4% опрошенных проголосовали бы за партию Зеленского "Слуга народа". Еще 7,5% избирателей поддерживают "Оппозиционную платформу - За жизнь" Юрия Бойко, занявшего в первом туре президентских выборов четвертое место.

На третьем месте – партия действующего главы государства "Блок Петра Порошенко "Солидарность" с рейтингом 6,6%. "Батькивщина", которую возглавляет экс-премьер и бывший кандидат на пост президента Юлия Тимошенко, набирает 5,8% поддержки. Остальные партии получили бы менее 5% голосов опрошенных.

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