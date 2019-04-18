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Зеленский и Порошенко попали в НОТУ

© Sputnik / Стрингер
Политика
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Тема:
Кто станет президентом Украины: события и выборы (39)
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Украинский гостелеканал будет отвечать за эфир дебатов Порошенко и Зеленского на стадионе.

КИШИНЕВ, 18 апр – Sputnik. За эфир дебатов кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко 19 апреля на НСК "Олимпийский" будет отвечать Национальное общественное телевидение Украины (НОТУ). 

Соответствующее сообщение появилось на странице телеканала в соцсети в Facebook.

"Общественный вещатель будет отвечать за режиссерское обеспечение и художественное руководство эфира встречи кандидатов на НСК "Олимпийский" 19 апреля. С такой просьбой к вещателю обратились штабы кандидатов на пост президента Украины, и команда "Общественного" согласилась", - отмечается в сообщении.

© Sputnik / Stringer
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Известно, однако, что штабы политиков пока не определились по поводу ведущего мероприятия на стадионе, а также не договорились о техническом обеспечении трансляции.

"Общественный вещатель также ожидает кандидатов на национальные теледебаты после завершения мероприятий предвыборной агитации на НСК "Олимпийский", - говорится в сообщении.

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Дебаты Порошенко и Зеленского не состоялись в воскресенье, 14 апреля: оппонент действующего главы государства так и не появился на стадионе "Олимпийский", куда сам же позвал Порошенко. По официальной версии, они не смогли согласовать дату встречи: Порошенко настаивал на дебатах 14 апреля, Зеленский готовится ко встрече на стадионе 19 апреля. В среду стало известно, что кандидаты договорились провести дебаты на стадионе "Олимпийский" в Киеве в пятницу в 19.00. Помимо встречи на стадионе, закон определяет проведение дебатов на "Общественном Телевидении" в 20.00.

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© Sputnik / Стрингер
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Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие президент Украины Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский.

Согласно данным первого соцопроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" перед вторым туром выборов президента Украины, Зеленский набирает 61% голосов, рейтинг Порошенко при этом составляет 24%. Опубликованный через неделю опрос Киевского международного института социологии показывает, что Зеленского готовы поддержать около 72,2% жителей Украины, определившихся с выбором, Порошенко - около 25%.

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Тема:
Кто станет президентом Украины: события и выборы (39)

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Теги:
украина, новости
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