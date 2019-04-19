Ким Чен Ын заверил Путина, что стремится к сотрудничеству на полуострове

Северокорейский лидер в четверг направил российскому президенту телеграмму в ответ на полученное ранее поздравление с переизбранием на должность председателя госсовета КНДР.

КИШИНЕВ, 19 апр - Sputnik. Лидер КНДР Ким Чен Ын в преддверии встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил ему о намерении сотрудничать для достижения мира на Корейском полуострове и развития отношений между двумя странами, передает в пятницу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Северокорейский лидер в четверг направил российскому президенту телеграмму в ответ на полученное ранее поздравление с переизбранием на должность председателя госсовета КНДР, в своем обращении он выразил благодарность за теплые поздравления.

"Я намерен тесно сотрудничать с вами для того, чтобы в соответствии с требованиями новой эпохи продолжать неизменно конструктивно развивать традиционно дружественные отношения Кореи и России и обеспечить мир и безопасность на Корейском полуострове и в мире", - приводит агентство текст телеграммы.

Ким Чен Ын также отметил, что дальнейшее развитие и укрепление корейско-российских дружественных отношений отвечает общим интересам народов двух стран. Лидер КНДР пожелал Путину "здоровья и еще больших успехов в ответственном деле построения сильной России", а также выразил пожелание "благополучия и процветания близкому народу России".

Верховное народное собрание КНДР (однопалатный парламент) на первой после недавних выборов сессии переизбрало лидера страны Ким Чен Ына председателем Госсовета.

Позже президент России направил лидеру КНДР поздравительную телеграмму, в которой выразил уверенность в том, что деятельность Ким Чен Ына на высшем государственном посту будет и впредь способствовать развитию дружественных, добрососедских отношений между РФ и КНДР и укреплению мира и безопасности на Корейском полуострове. В своем послании Путин подтвердил готовность к совместной работе по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ и лидер КНДР проведут встречу в России до конца текущего месяца. По данным южнокорейского агентства Ренхап, саммит, скорее всего, пройдет во Владивостоке.

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