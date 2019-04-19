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Ким Чен Ын

Ким Чен Ын заверил Путина, что стремится к сотрудничеству на полуострове

© AP Photo / Minh Hoang
Политика
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Северокорейский лидер в четверг направил российскому президенту телеграмму в ответ на полученное ранее поздравление с переизбранием на должность председателя госсовета КНДР.

КИШИНЕВ, 19 апр - Sputnik. Лидер КНДР Ким Чен Ын в преддверии встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил ему о намерении сотрудничать для достижения мира на Корейском полуострове и развития отношений между двумя странами, передает в пятницу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Северокорейский лидер в четверг направил российскому президенту телеграмму в ответ на полученное ранее поздравление с переизбранием на должность председателя госсовета КНДР, в своем обращении он выразил благодарность за теплые поздравления.

"Я намерен тесно сотрудничать с вами для того, чтобы в соответствии с требованиями новой эпохи продолжать неизменно конструктивно развивать традиционно дружественные отношения Кореи и России и обеспечить мир и безопасность на Корейском полуострове и в мире", - приводит агентство текст телеграммы.

Ким Чен Ын также отметил, что дальнейшее развитие и укрепление корейско-российских дружественных отношений отвечает общим интересам народов двух стран. Лидер КНДР пожелал Путину "здоровья и еще больших успехов в ответственном деле построения сильной России", а также выразил пожелание "благополучия и процветания близкому народу России".

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Верховное народное собрание КНДР (однопалатный парламент) на первой после недавних выборов сессии переизбрало лидера страны Ким Чен Ына председателем Госсовета.

Позже президент России направил лидеру КНДР поздравительную телеграмму, в которой выразил уверенность в том, что деятельность Ким Чен Ына на высшем государственном посту будет и впредь способствовать развитию дружественных, добрососедских отношений между РФ и КНДР и укреплению мира и безопасности на Корейском полуострове. В своем послании Путин подтвердил готовность к совместной работе по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ и лидер КНДР проведут встречу в России до конца текущего месяца. По данным южнокорейского агентства Ренхап, саммит, скорее всего, пройдет во Владивостоке.

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