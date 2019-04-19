Дебаты Зеленский-Порошенко - как их оценили в Москве

Ораторский поединок между двумя претендентами на должность президента Украины был прокомментирован в российских политических кругах и экспертном сообществе.

КИШИНЕВ, 19 апр - Sputnik. Дебаты кандидатов в президенты Украины были лишены состязательности, поэтому можно считать, что дискуссии не произошло, заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина ("Единая Россия").

Действующий глава Украины Петр Порошенко и кандидат на пост президента Владимира Зеленского сошлись лицом к лицу в пятницу вечером на стадионе "Олимпийский" в Киеве.

"Дебаты кандидатов в президенты, то есть кандидатов на высший руководящий пост страны, как таковых не произошло, несмотря на яркость и напряженность действия, которое там происходило. Потому что обычно, когда происходят такие дебаты в мировой практике, европейской в том числе, соревнуются программы кандидатов в президенты. Здесь это не прозвучало, программ не прозвучало, поэтому состязательности не было", - сказала РИА Новости Панина.

Парламентарий добавила, что со стороны Зеленского при этом прозвучали конкретные обвинения в адрес действующей власти.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского продолжающимся обманом украинского народа.

"Посмотрела дебаты в Киеве. Обман украинцев продолжается. С другой стороны, а если им нравится так жить? Да, и какое счастье, что крымчане вовремя всё поняли и вырвались из этого шапито", - написала Захарова в Facebook.

Президент Украины Петр Порошенко и лидер первого тура президентских выборов Владимир Зеленский не продемонстрировали во время дебатов готовность к руководству страной, они не говорили о проблемах страны, была лишь критика друг друга, считает замдекана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.

"Они не говорили о том, как решать проблемы, они ударились в критику друг друга. Перевели это все на личности. Это характерно для политических классов стран Восточной Европы – Грузии, Белоруссии, Молдовы, для них характерно не обсуждение проблематики. Но самое поразительное – они стали друг другу угрожать. Это, наверное, такая политическая аура на Украине", - подчеркнул он.

По словам Суздальцева, во время дебатов его поразил Порошенко.

"Он прекрасно понимает, что проигрывает, но он так бьется за власть, настолько активный и боевой, так отстаивает власть. Его нельзя списывать со счетов, даже если он проиграет выборы, это очень сильная величина, антироссийская величина", - отметил он.

Второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля. В нем примут участие действующий глава государства Порошенко и лидер первого тура Зеленский. Согласно данным первого соцопроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" перед вторым туром выборов президента Украины, Зеленский набирает 61% голосов, рейтинг Порошенко при этом составляет 24%. Опубликованный через неделю опрос Киевского международного института социологии показывает, что Зеленского готовы поддержать около 72,2% жителей Украины, определившихся с выбором, Порошенко - около 25%.

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