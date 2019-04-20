Агитация запрещена: "день тишины" перед вторым туром выборов на Украине

"День тишины" начался на Украине в преддверии назначенного на воскресенье второго тура выборов президента. Через сутки граждане должны будут сделать выбор, кто возглавит страну в ближайшие пять лет – действующий глава государства Петр Порошенко или его оппонент, лидер первого тура Владимир Зеленский.

КИШИНЕВ, 20 апр - Sputnik. С полуночи на Украине полностью запрещена предвыборная агитация, а коммунальные службы должны заранее снять расклеенные в публичных местах агитационные материалы, пишет РИА Новости.

Однако эфирная сетка одного из украинских телеканалов, который принадлежит бизнесмену Игорю Коломойскому, в этот день будет заполнена проектами и шоу с участием Зеленского. Телеканал не считает это нарушением законодательства, поскольку другие телеканалы в этот день могут транслировать события с участием Порошенко при исполнении им президентских обязанностей.

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Согласно данным первого соцопроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" перед вторым туром выборов президента Украины, Зеленский набирает 61% голосов, рейтинг Порошенко при этом составляет 24%. Опубликованный через неделю опрос Киевского международного института социологии показывает, что Зеленского готовы поддержать около 72,2% жителей Украины, определившихся с выбором, Порошенко - около 25%.

Агитация под запретом

Закон о выборах президента Украины предусматривает, что кандидаты могут вести предвыборную агитацию со следующего дня после регистрации Центризбиркомом, а в 00.00 последней субботы перед днем выборов агитация должна быть прекращена.

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Таким образом, начиная с субботы, запрещается любая предвыборная агитация, в частности, проведение встреч с избирателями, организация митингов и пикетов, распространение предвыборных агитационных материалов в СМИ, демонстрация агитационных фильмов или клипов, распространение избирательных листовок, плакатов и других печатных агитационных материалов.

Кроме того, в этот день запрещены публичные призывы голосовать или не голосовать за кандидатов в президенты, публичная оценка их деятельности.

К предвыборной агитации не относятся официальные сообщения о действиях кандидатов, связанных с исполнением ими должностных полномочий, предусмотренных конституцией или законами Украины. Однако такие сообщения должны выходить без комментариев, которые могут носить агитационный характер, а также видео- и аудиозаписей, киносъемок и фотографий.

Расклеенные предвыборные агитационные материалы снимаются местными службами. Как правило, ко "дню тишины" коммунальные службы на Украине успевают снять большую часть "агиток".

В том числе на Украине были заклеены билборды с изображением российского и украинского президентов, на них Порошенко противопоставлял себя во втором туре выборов Владимиру Путину. В агитационных палатках Порошенко также раздавали газеты с подобным изображением. Тираж составлял 4 миллиона экземпляров. Тогда экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заинтересовалась, получал ли Порошенко разрешение Путина на использование его фото.

Избирательный штаб украинского президента заявил, что не спрашивал. Такая реклама Порошенко вызвала возмущение в сети.

Зеленский в эфире

Несмотря на запрет на агитацию, украинский телеканал "1+1" в "день тишины" планирует, как и перед первым туром выборов, вновь показывать телепроекты Зеленского, претендующего на пост главы государства. В частности, в программе передач на субботу значится показ нескольких шоу, в которых участвует Зеленский, - это "Квартал", "Рассмеши комика. Дети", "ЧистоNews". Также в этот день запланирован показ комедии "Я, ты, он, она".

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Ранее в медиагруппе "1+1" заявили, что Зеленский в проектах "Студии Квартал 95", которые будут транслироваться в "день тишины", выступает не как кандидат в президенты Украины. Медиагруппа не считает, что нарушает законодательство, показывая Зеленского, так как телеканалы в этот день могут транслировать события с участием Порошенко при исполнении им обязанностей, например, международных встреч.

Агитация в сети

Полиция Украины несет службу в усиленном режиме. МВД обещает жестко реагировать на какие-либо нарушения избирательного законодательства, в том числе правил ведения агитации.

Советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко заявил, что закон не запрещает проводить предвыборную агитацию в "день тишины" в соцсетях и на сайтах, не являющихся СМИ.

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МВД отмечает, что некоторые статьи закона можно толковать двояко, например, 57-я статья закона о выборах президента Украины запрещает в "день тишины" проводить предвыборную агитацию, а 58-я статья говорит, что такой агитацией является обнародование в печатных, аудиовизуальных и электронных СМИ политической рекламы. Таким образом, в "день тишины" и день голосования запрещается вести агитацию в средствах массовой информации, при помощи наружной рекламы и тому подобное. Что касается агитации в Интернете, то ответственность за это предусмотрена только для интернет-изданий, тогда как за агитацию в "день тишины" в социальных сетях и на интернет-сайтах, которые де-юре не являются средствами массовой информации, ответственность не предусмотрена.

Несмотря на отсутствие наказания за агитацию в интернете и соцсетях, в ведомстве не советуют этого делать, поскольку на Украине нет постоянной судебной практики по таким случаям, и неизвестно, как суды будут реагировать на подобную агитацию.

МВД также напомнило избирателям, что в день голосования запрещено фотографировать заполненный бюллетень и делать селфи в кабинке для голосования.

Наблюдатели начеку

Следить за соблюдением украинского и международных законов в сфере избирательного права призваны более 80 тысяч наблюдателей. Самую большую делегацию на эти выборы направили США – 63 человека, Польша - 40 человек, Словакия – 16, Франция – 15, Германия - 13. Литва, Чехия и Япония направили на Украину по пять наблюдателей. Иордания, Испания и Швеция - по четыре представителя, Турция и Норвегия – троих, Бельгия и Португалия – по два наблюдателя, а Азербайджан и Молдавия – по одному.

Центризбирком Украины также зарегистрировал 1841 наблюдателя от 15 международных организаций.

Уже традиционно самую многочисленную делегацию отправило Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) - всего 808 представителей.

Также украинский ЦИК зарегистрировал многочисленную делегацию от Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) - 373 человека. Всемирный конгресс украинцев направит на выборы 219 наблюдателей, Канадская миссия наблюдения за выборами (CANEOM) - 160 наблюдателя, Парламентская Ассамблея ОБСЕ – 118 наблюдателей, Парламентская Ассамблея Совета Европы – 36 наблюдателей, Парламентская Ассамблея НАТО – 23 наблюдателя, от Европейского парламента – 13, Международный республиканский институт - 55, Международный экспертный центр избирательных систем, и Парламентская ассамблея Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ). Кроме того, ЦИК зарегистрировал 19,5 тысячи наблюдателей от 55 украинских общественных организаций.

Киев законодательно запретил гражданам России участвовать в наблюдении за выборами на Украине и уже дважды отказывал россиянам в аккредитации в качестве членов соответствующих международных мониторинговых миссий.

Статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин заявил, что Москва не будет направлять наблюдателей на второй тур выборов на Украине, в нынешних условиях это небезопасно.

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