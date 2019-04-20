Подан иск о снятии Зеленского с выборов, в его штабе это назвали бредом

Шестой апелляционный административный суд в субботу рассмотрит иск об отмене регистрации кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского, поданного от адвоката и наблюдателя за выборами от общественной организации "Украинская ассоциация акционеров" Андрея Хилько.

КИШИНЕВ, 20 апр – Sputnik. Представитель штаба Владимира Зеленского - Дмитрий Разумков назвал "бредом" иск об отмене регистрации Зеленского кандидатом в президенты Украины, сообщает РИА Новости.

"Кандидат Зеленский В. А. - аннулирование регистрации на пост Президента? Суд открыл производство по поданному мной иску в качестве официального наблюдателя", - написал Хилько на странице в Facebook.

По словам Хилько, судебное заседание пройдет в 21:00.

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"Нет, не фейк, но бред", - ответил Разумков на своей странице в Facebook на вопрос, "что с судом на 21.00 или это фейк?".

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Как сообщается на сайте Судебной власти Украины, предметом искового заявления является "признание нарушений в подкупе избирателей и отмене решения ЦИК №153 от 30.01.2019 о регистрации кандидата Зеленского".

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие президент Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский. Согласно данным соцопросов, Зеленского готовы поддержать более 70% жителей Украины, определившихся с выбором, Порошенко - около 25%.

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