Чем завершился суд, где обсуждалось снятие Зеленского с выборов

КИШИНЕВ, 20 апр - Sputnik. Адвокат и наблюдатель за выборами президента Украины от общественной организации "Украинская ассоциация акционеров" Андрей Хилько, который подал иск с требованием снять кандидатуру Владимира Зеленского с избирательной гонки, заявил, что будет просить суд перенести заседание, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Стрингер Подан иск о снятии Зеленского с выборов, в его штабе это назвали бредом

Шестой апелляционный административный суд в субботу должен рассмотреть иск об отмене регистрации кандидата на пост президента Украины Зеленского, поданный Хилько.

"Я буду ходатайствовать в суде, чтобы суд перенёс заседание и привлёк вторую сторону. Возможно, сторона ответчика не знает об этом иске", - сказал он журналистам перед началом заседания, трансляцию вели украинские СМИ.

Он также отказался пояснить суть исковых требований и мотивацию, отметив, что расскажет об этом в ходе заседания.

"Как официальный наблюдатель от общественной организации я за последние три недели подал более 8 исков... Я определил из публикаций, которые делал кандидат, который является сегодня ответчиком, что они нарушают закон. Квалификация статьи - это лично моё личное мнение, как суд решит - другое дело", - заявил Хилько.

Хилько добавил, что не представляет в данном иске интересы президента Украины Петра Порошенко, а является наблюдателем общественной организации.

По закону, ЦИК Украины может принять решение об отмене регистрации кандидата на пост президента во втором туре не позже, чем за 30 дней до дня голосования в ряде случаев: личного заявления, прекращения гражданства, смены кандидатом места жительства за пределами Украины, признания кандидата на пост президента недееспособным.

Если кандидат подал в Центральную избирательную комиссию письменное заявление о снятии своей кандидатуры с баллотирования и ЦИК принял решение об отмене регистрации кандидата, включенного в избирательный бюллетень для повторного голосования, позднее срока, второй тур голосования проводится по одной кандидатуре. При этом в законе не указано, может ли кандидат быть снят по решению суда.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK