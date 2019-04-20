Суд рассматривает иск о снятии Зеленского с президентских выборов

Главный юрист штаба Зеленского Вадим Галайчук заявил, что этот иск не имеет никаких правовых оснований.

КИШИНЕВ, 20 апр - Sputnik. Шестой апелляционный административный суд Киева начал рассматривать иск адвоката и наблюдателя за выборами от общественной организации "Украинская ассоциация акционеров" Андрея Хилько об отмене регистрации кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости.

Как сообщают местные СМИ, Хилько требует отменить регистрацию Зеленского кандидатом в президенты так как он, по мнению наблюдателя, нарушил избирательное законодательство. В частности, объявление на его странице в Facebook о билетах на дебаты – это подкуп избирателей.

Главный юрист штаба Зеленского Вадим Галайчук заявил, что этот иск не имеет никаких правовых оснований.

"Мы просим отказать в удовлетворении иска в полном объёме", - заявил представитель Зеленского.

Представитель Центральной избирательной комиссии, которая является третьей стороной в деле, также высказался против удовлетворения иска.

По закону, ЦИК Украины может принять решение об отмене регистрации кандидата на пост президента во втором туре не позже, чем за 30 дней до дня голосования в ряде случаев: личного заявления, прекращения гражданства, смены кандидатом места жительства за пределами Украины, признания кандидата на пост президента недееспособным.

Если кандидат подал в Центральную избирательную комиссию письменное заявление о снятии своей кандидатуры с баллотирования и ЦИК принял решение об отмене регистрации кандидата, включенного в избирательный бюллетень для повторного голосования, позднее срока, второй тур голосования проводится по одной кандидатуре. При этом в законе не указано, может ли кандидат быть снят по решению суда.

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