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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский

Суд отклонил иск о снятии Зеленского с выборов - решение инстанции

© Sputnik / Стрингер
Политика
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Тема:
Выборы на Украине - 2019: кто станет президентом (45)
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Инстанция признала, что призывы Зеленского приобретать билеты на дебаты на стадионе НСК "Олимпийский", о которых говорилось в иске, не попадают под определение "подкуп избирателей". 

КИШИНЕВ, 21 апр - Sputnik. Киевский суд отказался обязать Центризбирком отменить регистрацию Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины. Решение принято на заседании в воскресенье, сообщает РИА Новости

Молоток судьи
© Sputnik / Владимир Федоренко
Иск о снятии Зеленского с выборов: требования и суть вопроса

Таким образом, инстанция отклонила иск адвоката и наблюдателя за выборами от общественной организации "Украинская ассоциация акционеров" Андрея Хилько. Он подал заявление об отмене регистрации Зеленского кандидатом в президенты всего за несколько часов до начала второго тура выборов. По мнению наблюдателя, Зеленский нарушил избирательное законодательство. В частности, как считает Хилько, объявление на странице кандидата в президенты в Facebook о билетах на дебаты – это "подкуп избирателей".

Суд признал, что призывы Зеленского приобретать билеты на дебаты на стадионе НСК "Олимпийский", о которых говорилось в иске, не попадают под определение "подкуп избирателей". 

Инстанция сочла, что призывы Зеленского регистрироваться для получения билетов на дебаты на стадионе не является предвыборной агитацией. При этом суд отметил, что полномочия наблюдателя, подавшего иск, ограничиваются только одним округом, согласно его регистрации в ЦИК.

Представитель Зеленского заявил, что решение суда об отказе в иске является обоснованным, и они его обжаловать не собираются.

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Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля.

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Тема:
Выборы на Украине - 2019: кто станет президентом (45)

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Теги:
разрешение, суд, выборы, Украина
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