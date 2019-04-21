Кто возглавит Украину: Зеленский или Порошенко - выборы стартовали

Второй тур выборов президента проходит в воскресенье на Украине. На пост главы государства претендуют действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский.

КИШИНЕВ, 21 апр – Sputnik. Как и в случае с первым туром, наблюдатели из РФ не поедут на Украину, поскольку Киев отказался допустить до мониторинга выборов даже россиян, входящих в миссии международных организаций. В Москве считают, что это, а также другие нарушения, ставят под вопрос легитимность всего избирательного процесса и возможность признания итогов голосования. Каким сегодня будет день - читайте в обзоре РИА Новости.

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Кроме того, проживающие в РФ украинцы не смогут принять участие в президентских выборах, поскольку ЦИК Украины закрыл все участки в России. Также Киев отказался провести выборы на неподконтрольной территории Донбасса. Таким образом, 7-10 миллионов граждан Украины не смогут проголосовать, что составляет от одной шестой до четверти населения страны.

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Предварительные результаты выборов президента Украины могут быть известны уже утром 22 апреля.

Общие правила

Согласно законодательству, баллотироваться в президенты может гражданин Украины, достигший 35-летнего возраста и проживающий в стране на протяжении последних десяти лет, а также владеющий украинским языком. Право голосовать имеют все граждане Украины с 18 лет. По данным ЦИК, ориентировочное число избирателей составляет 35,5 миллиона человек, проголосовать они смогут на 33,6 тысячи избирательных участков.

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Как сообщает МИД Украины, число избирателей за рубежом составляет почти 527 тысяч. Для них откроется 101 избирательный участок в 72 странах.

Порога явки нет, поэтому выборы в любом случае будут признаны состоявшимися. Явка в первом туре составила 63,52%. Традиционно для последних выборов самым малоактивным регионом Украины оказалась Закарпатская область, там явка составила 46,99%. Самыми активными были избиратели во Львовской (68,88%) и Волынской (68,35%) областях, а также Киеве (68,01%).

Участки для голосования будут открыты с 8.00 до 20.00 по местному времени.

Как и на прошлых выборах, в голосовании не будут принимать участие жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. По данным ЦИК, жители Донбасса смогут проголосовать на подконтрольной Киеву территории.

Не позднее 1 мая ЦИК должен назвать официального победителя президентских выборов. Результаты опубликуют 4 мая в официальных изданиях "Голос Украины" и "Урядовый курьер".

Согласно действующему законодательству, если во втором туре оба кандидата набрали одинаковое число голосов или если голосование проводилось по одной кандидатуре, и она не получила более половины голосов пришедших на участки избирателей, выборы президента признаются несостоявшимися.

Новоизбранный глава государства вступит в должность не позднее чем через 30 дней после официального объявления результатов голосования. Срок его полномочий составит пять лет. Соответственно, очередные выборы должны будут пройти в марте 2024 года.

Неугодные голоса

Как и в первом туре, участие в голосовании не смогут принять украинцы, проживающие в России. ЦИК Украины в начале старта избирательной кампании закрыл все пять заграничных избирательных участков, которые были созданы на постоянной основе в России. Украинский министр иностранных дел Павел Климкин заявил тогда, что гражданам страны "опасно голосовать" в России, однако как обычно не привел никаких доказательств этим утверждениям.

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Между тем, по данным МИД Украины, в России находятся более 2 миллионов украинцев. Они смогут проголосовать в Грузии, Казахстане и Финляндии или же на родине.

Как отметил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, из-за закрытия участков в России, а также отказа от проведения выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, 7-10 миллионов граждан Украины не смогут проголосовать за будущего президента, что составляет от одной шестой до четверти населения 42-миллионной страны.

Член ЦИК России Евгений Шевченко считает, что решение Киева о закрытии участков в РФ противоречит конституции Украины.

Программы кандидатов

Зеленский заявлял, что идет в президенты на один срок для того, чтобы изменить страну, а потом передать ее "в руки нового поколения". В случае если он хотя бы раз нарушит закон, обещает покинуть пост президента.

На главном государственном посту Зеленский намерен договориться о прекращении огня в Донбассе и привлечь к минским договоренностям западные страны. Кроме того, он не исключил роспуска Рады, хочет знать мнение граждан по законопроекту о госязыке. Также он планирует провести референдум о вступлении страны в НАТО.

Для Порошенко в случае победы это будет второй пятилетний срок президентства. Он собирается продолжить выбранный курс на евроинтеграцию и вступление в НАТО. Кроме того, Порошенко намерен придерживаться антироссийской политики и украинизации общества, в том числе проводить политику по искоренению русского языка из жизни украинцев. Что касается решения конфликта в Донбассе, то украинский лидер инициирует проведение встречи в "нормандском формате" уже в июне, несмотря на то, что другие стороны переговоров – Москва, Берлин и Париж – пока не давали свое согласие на саммит.

Москва не услышала ни от одного из кандидатов в президенты Украины внятных объяснений о будущем отношений с РФ, это остается в серой зоне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Справедливости ради нужно заметить, что каких-то внятных разъяснений относительно перспектив минских договоренностей, относительно перспектив Донбасса, относительно перспектив (само)провозглашенных республик, относительно перспектив отношений с Москвой - стройной концепции этого всего ни один из кандидатов не высказывал", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.

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В то же время, по его словам, Кремль надеется, что новый президент Украины не будет относиться к "партии войны" и по-иному посмотрит на перспективу двусторонних отношений.

Без российских наблюдателей

Мониторинг второго тура выборов президента Украины будут осуществлять 2,7 тысячи международных наблюдателей, из них 316 человек от 22 стран и 2382 от международных организаций. Это почти в 1,5 раза меньше, чем на прошлых президентских выборах в 2014 году. Еще около 90 тысяч наблюдателей с Украины следят за всей президентской кампанией.

При этом Верховная рада в феврале приняла закон о запрете представителям России принимать участие в выборах на Украине в качестве наблюдателей. Порошенко поручил пограничникам не пропускать в страну наблюдателей с российскими паспортами.

Директор БДИПЧ ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир заявила, что это решение Киева беспрецедентно и противоречит обязательствам всех государств-участников ОБСЕ.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал отказ Киева в допуске наблюдателей от России, которые были аккредитованы БДИПЧ ОБСЕ, нелегитимным.

Как заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, Москва не будет направлять наблюдателей на второй тур выборов на Украине, поскольку в нынешних условиях это небезопасно.

Легитимность под вопросом

В МИД РФ уже заявили, что оценка БДИПЧ ситуации на Украине ставит под вопрос легитимность президентских выборов.

"Противоправные действия Киева в отношении российских наблюдателей ОБСЕ нашли отражение в промежуточном докладе мониторинговой миссии БДИПЧ, опубликованном 15 марта. Помимо этого в нем зафиксированы и другие нарекания к ходу избирательной кампании. В их числе невыполнение рекомендаций по итогам предыдущих выборов, злоупотребление государственными средствами, подкуп избирателей, использование административного ресурса, уголовное преследование кандидатов в президенты, ангажированность ЦИК и судебных инстанций, проблемы с учетом избирателей, нестыковки в работе территориальных избирательных комиссий и другое", - говорится в сообщении.

Все это, как отмечает БДИПЧ, происходит на фоне дефицита доверия населения к институтам власти, проблем с безопасностью журналистов, высокой концентрацией СМИ в руках узкого круга собственников, законодательных инициатив по ограничению свободы СМИ и доступа к онлайн-ресурсам.

"Такие оценки ставят под вопрос легитимность результатов предстоящих выборов", - отмечает МИД РФ.

Кроме того, как заявили в МИД РФ, первый тур выборов на Украине подтвердил, что президентская кампания проходит с нарушением общепринятых демократических норм.

Еxit poll

Опрос на выходе с избирательных участков (exit poll) в день голосования, как и в первом туре, будут проводить несколько социологических компаний. Причем по законодательству Украины регистрироваться в ЦИК или получать спецразрешение социологам не нужно.

Национальный exit poll проведет фонд "Демократические инициативы имени Илька Кучерива". Также опрос намерены провести Киевский международный институт социологии (КМИС) и Центр имени Разумкова. Эти компании совместно проводили exit poll на местных выборах в 2010 году, парламентских выборах 2012 года, а также на внеочередных президентских выборах в 2014 году.

Первые результаты exit poll обнародуют в 20.00 мск - это будет информация по состоянию на 18.00. Затем социологи обнародуют данные в 23.00 - это будут цифры уже на момент закрытия участков, то есть на 20.00.

Огромный отрыв

Сразу после объявления предварительных результатов первого тура Порошенко заявил, что "понял свои ошибки", допущенные за пять лет президентства, и принялся их спешно исправлять. Он уволил ряд засветившихся в коррупционных схемах чиновников, встречался с зарубежными лидерами. Однако разрыв между кандидатами только увеличился.

Первый же опрос, проведенный в преддверии второго тура социологической группой "Рейтинг", показал, что Зеленский набирает 61% голосов, рейтинг Порошенко при этом составляет 24%.

Через неделю отрыв между кандидатами увеличился. По данным опроса Киевского международного института социологии, Зеленского готовы поддержать около 72,2% жителей Украины, определившихся с выбором, Порошенко - около 25%.

По данным последнего опроса, проведенного группой "Рейтинг", уровень поддержки Зеленского увеличился до 73%, за действующего главу государства готовы проголосовать лишь 27%.

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Такой большой отрыв между участниками президентской гонки получился из-за того, что сторонники других кандидатов, которые проиграли в первом туре, отдают предпочтение Зеленскому.

Исход выборов

Опрошенные РИА Новости эксперты сходятся во мнении, что у Порошенко нет шансов победить во втором туре.

"Относительно Порошенко существует консенсус элит в отношении того, что он не должен быть дальше президентом. Да, возможно, разрыв между оппонентами будет и не такой уж большой. Но итог уже ясен", - сказал РИА Новости директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

С таким мнение солидарна украинский политолог Елена Дяченко. Она убеждена, что в честной борьбе у Порошенко нет шансов на победу. "Главная угроза для Зеленского - это вбросы и фальсификации. На количестве юристов, наблюдателей, каких-то мобильных групп сейчас его команде нужно концентрироваться, чтобы защитить свой результат", - сказала Дяченко.

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В победе Зеленского также уверен руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев. "Шанс у Порошенко нарастить поддержку был, технологически это возможно. Но шансов победить Зеленского в честной борьбе ничтожно мало", - подчеркнул он.

По словам эксперта, украинский народ сейчас выбирает по принципу "меньшего зла". Золотарев считает, что у Зеленского крепче позиции по этому принципу.

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