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Явка на Украине по данным с 69 из 199 округов на 11.00 составила 17,08%

© Sputnik / Стрингер
Политика
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Тема:
Выборы на Украине - 2019: кто станет президентом (47)
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Явка избирателей во втором туре президентских выборов после обработки данных с 69 из 199 округов на 11.00 увеличилась до 17,08%, сообщается в воскресенье на сайте Центральной избирательной комиссии Украины.

КИШИНЕВ, 21 апр – Sputnik. В Киеве проголосовали 16,55% граждан, а в Киевской области – 12,61% граждан. В Донецкой области на участки пришли 20,42% граждан, в Луганской – 19,39%, сообщает Украина.ру.

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Во Львовской области проголосовали 11,67%, в Херсонской – 20,29% избирателей. Данные из округов продолжают поступать в ЦИК.

Второй тур выборов президента Украины проходит в воскресенье. В нем принимают участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский. Согласно данным соцопросов,  Зеленского готовы поддержать более 70% жителей Украины, определившихся с выбором, Порошенко - около 25%.

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На выборах в качестве наблюдателей не будет российских граждан. Москва считает, что отказ Киева допустить на выборы наблюдателей из РФ ставит под вопрос легитимность всего избирательного процесса, а также возможность признания итогов голосования. Кроме того, из-за закрытия участков в России, а также отказа от проведения выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, 7-10 миллионов граждан Украины не смогут проголосовать. 

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Тема:
Выборы на Украине - 2019: кто станет президентом (47)

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Теги:
выборы, Украина
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