Зеленский показал свой бюллетень на камеру, а Порошенко позвал всех в церковь

Как голосовали кандидаты в президенты Украины в рамках второго тура - Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

КИШИНЕВ, 21 апр - Sputnik. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во время голосования на выборах главы государства показал на камеру заполненный бюллетень - с "плюсиком" напротив своей фамилии, сообщает Украина.ру.

Он пришел на избирательный участок с супругой, поздравил журналистов с Вербным воскресеньем и пожелал им хорошего настроения.

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Кандидат добавил, что сегодня обязательно будет победа Украины.

"Мы объединили Украину. Все будет хорошо. Сделаем это вместе", — заявил Зеленский.

Согласно украинскому законодательству, фотографирование или демонстрация результатов заполненного бюллетеня является нарушением тайны голосования, за это грозит штраф или ограничение свободы на срок до трех лет.

© Sputnik / Стрингер Второй тур выборов президента Украины

Действующий президент Украины Петр Порошенко также проголосовал на выборах и и поздравил всех с Вербным воскресеньем. Порошенко пришел на участок с женой и детьми.

"Не важна фамилия того, кто будет выбран, важна стратегия и путь, которым нация и страна продолжит двигаться", - сказал Порошенко.

Он пригласил всех в церковь и напомнил, что год назад Украина начала переговоры со Вселенским патриархатом по получению томоса об автокефалии.

© Sputnik / Стрингер Второй тур выборов президента Украины

Второй тур выборов президента Украины проходит в воскресенье. В нем принимают участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский.

Согласно данным соцопросов, Зеленского готовы поддержать более 70% жителей Украины, определившихся с выбором, Порошенко - около 25%.

На выборах в качестве наблюдателей не будет российских граждан. Москва считает, что отказ Киева допустить на выборы наблюдателей из РФ ставит под вопрос легитимность всего избирательного процесса, а также возможность признания итогов голосования. Кроме того, из-за закрытия участков в России, а также отказа от проведения выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, 7-10 миллионов граждан Украины не смогут проголосовать.

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