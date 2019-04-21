Зеленский показал свой бюллетень на камеру, а Порошенко позвал всех в церковь

КИШИНЕВ, 21 апр - Sputnik. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во время голосования на выборах главы государства показал на камеру заполненный бюллетень - с "плюсиком" напротив своей фамилии, сообщает Украина.ру.
Он пришел на избирательный участок с супругой, поздравил журналистов с Вербным воскресеньем и пожелал им хорошего настроения.
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Кандидат добавил, что сегодня обязательно будет победа Украины.
"Мы объединили Украину. Все будет хорошо. Сделаем это вместе", — заявил Зеленский.
Согласно украинскому законодательству, фотографирование или демонстрация результатов заполненного бюллетеня является нарушением тайны голосования, за это грозит штраф или ограничение свободы на срок до трех лет.
Действующий президент Украины Петр Порошенко также проголосовал на выборах и и поздравил всех с Вербным воскресеньем. Порошенко пришел на участок с женой и детьми.
"Не важна фамилия того, кто будет выбран, важна стратегия и путь, которым нация и страна продолжит двигаться", - сказал Порошенко.
Он пригласил всех в церковь и напомнил, что год назад Украина начала переговоры со Вселенским патриархатом по получению томоса об автокефалии.
Второй тур выборов президента Украины проходит в воскресенье. В нем принимают участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский.
Согласно данным соцопросов, Зеленского готовы поддержать более 70% жителей Украины, определившихся с выбором, Порошенко - около 25%.
На выборах в качестве наблюдателей не будет российских граждан. Москва считает, что отказ Киева допустить на выборы наблюдателей из РФ ставит под вопрос легитимность всего избирательного процесса, а также возможность признания итогов голосования. Кроме того, из-за закрытия участков в России, а также отказа от проведения выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, 7-10 миллионов граждан Украины не смогут проголосовать.
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