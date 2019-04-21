Выборы президента Украины: опубликованы данные exit poll

По данным ЦИК, избиратели активнее голосуют во втором туре выборов президента Украины, чем в первом

КИШИНЕВ, 21 апр - Sputnik. Компании New Image Marketing Group опубликовала данные exit poll на 12 часов местного времени, сообщает Украина.ру.

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Зеленский набирает набирает 71,8% голосов в ходе второго тура выборов президента Украины, у действующего главы государства Петра Порошенко 28,2%.

Так, на востоке страны кандидат в президенты набирает 88,8% голосов избирателей, в то время как действующий глава государства - только 11,2%.

В центральной части Украины у Зеленского - 72,9%, у Порошенко - 27,1%.

На западе Украины шансы кандидатов в президенты почти равны. В частности, Зеленский набирает - 55,6%, а Порошенко - 44,4%.

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Отмечается, что избиратели активнее голосуют во втором туре выборов президента Украины, чем в первом.

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