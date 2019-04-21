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На Украине закрылись участки для голосования: побеждает Зеленский - exit poll

© Sputnik / Стрингер
Политика
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Тема:
Выборы на Украине - 2019: кто станет президентом (51)
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На пост главы государства претендуют действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский.

КИШИНЕВ, 21 апр - Sputnik. По всей Украине закрылись участки для голосования, сообщает Украина.ру.

© Sputnik / Стрингер
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На пост главы государства претендуют действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский.

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Согласно законодательству, баллотироваться в президенты мог любой гражданин Украины, достигший 35-летнего возраста и проживающий в стране на протяжении последних десяти лет, а также владеющий украинским языком.

Право голосовать имеют все граждане Украины с 18 лет. По данным ЦИК, ориентировочное число избирателей составляет 35,5 миллиона человек, проголосовали они на 33,6 тысячи избирательных участков.

Что говорит exit poll

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский побеждает во втором туре выборов президента Украины, свидетельствуют данные Национального exit poll-2019 по состоянию на 18.00.

"Зеленский – 73,2% голосов, Порошенко – 25,3%", - сообщила директор фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина на брифинге.

© Sputnik / Стрингер
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На выборах в качестве наблюдателей нет российских граждан. Москва считает, что отказ Киева допустить на выборы наблюдателей из РФ ставит под вопрос легитимность всего избирательного процесса, а также возможность признания итогов голосования. Кроме того, из-за закрытия участков в России, а также отказа от проведения выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, 7-10 миллионов граждан Украины не смогут проголосовать.

В МВД и ЦИК Украины ранее сообщили, что пока не зафиксировали массовых нарушений, которые могли бы повлиять на результаты президентских выборов. При этом полиция к 19.00 получила 1167 сообщений о нарушениях на выборах, возбуждено 15 уголовных дел.

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Тема:
Выборы на Украине - 2019: кто станет президентом (51)

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