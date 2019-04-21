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Что будет на Украине дальше: заявления Порошенко и Зеленского, мнения экспертов

© Sputnik / Стрингер
Политика
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Тема:
Выборы на Украине - 2019: кто станет президентом (51)
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По мнению экспертов, итоги выборов на Украине показывают, что электорат отверг команду времен майдана.

КИШИНЕВ, 21 апр - Sputnik. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, комментируя результаты exit poll, согласно которым он побеждает на выборах главы государства, пообещал гражданам Украины не подвести их.

"Я обещаю, что никогда не подведу вас всех",- сказал Зеленский, обращаясь к украинцам. 

Он поблагодарил своих родителей за поддержку, супругу и детей - за силу и выдержку. Также он поблагодарил свою команду и штаб, "Квартал 95". "Теперь "95-й квартал может называться "Квартал 73", - пошутил он, намекая на свой результат по данным exit poll.

© Sputnik / Стрингер
На Украине закрылись участки для голосования: побеждает Зеленский - exit poll

Зеленский поблагодарил правоохранителей за честную службу, а СБУ - "за то, что держали меня в тонусе", высказал благодарность всем украинским военным и волонтерам, отмечает Украина.ру.

"Спасибо всем украинцам, которые сделали другой выбор. Спасибо всем", - сказал он.

"Украинское досье" на Украину.ру>>>

При этом он как гражданин Украины, а не президент, посоветовал всем постсоветским странам "посмотреть на Украину – все возможно", не стал отвечать на вопросы журналистов и ушел со сцены. 

Что заявил Порошенко

Действующий президент Украины Петр Порошенко прибыл в свой штаб. Он зашел в штаб с женой под аплодисменты, улыбался и пожимал руки сторонникам.

"Никогда не сдавайся! Никогда", - заявил он. 

Второй тур выборов президента Украины прошел в воскресенье. В нем приняли участие Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский.

Мнения экспертов

Предварительные результаты президентских выборов на Украине показали, что электорат категорически отверг команду власти, которая была сформирована во время майдана 2014 года, считает замдекана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев, которого цитирует РИА Новости. 

© Sputnik / Стрингер
Зеленский показал свой бюллетень на камеру, а Порошенко позвал всех в церковь

"Та команда, которая была сформирована после майдана (2014 года) электоратом, а в его лице украинским народом, отвергнута. Отвергнута категорически. Они искали альтернативу (Петру Порошенко) и нашли такого же представителя олигархического капитала, как Зеленский. Это не все понимают, конечно", - сказал Суздальцев. 

По его мнению, действующий лидер Украины Петр Порошенко признает поражение. "Порошенко признает поражение. Это входит в сценарий. Все будет признано, будут пытаться показать, что выборы прошли образцово", - отметил он.

По словам эксперта, при этом антироссийский формат политической жизни на Украине по-прежнему сохраняется. 

Политолог Ростислав Ищенко считает, что на Украине после выборов могут произойти косметические изменения.

"Каким образом и опираясь на что, даже при большом желании, новый режим будет менять старый, я себе не представляю. Поэтому какие-то косметические изменения могут быть, кого-то могут выпустить (из тюрем). Но не думаю, что будут серьезные изменения", - сказал он.

Петр Порошенко
© Photo : Пресс-служба президента Украины
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При этом он отметил, что "вес, возраст и фамилия" президента Украины обязательно изменятся.

По его словам, на Украине давно сформирована олигархическая республика и украинская демократия растоптана и шансов на ее восстановление практически нет.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский побеждает во втором туре выборов президента Украины, свидетельствуют данные Национального exit poll-2019 по состоянию на 18.00, обнародованные в воскресенье.

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Тема:
Выборы на Украине - 2019: кто станет президентом (51)

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Теги:
Выборы, Украина
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