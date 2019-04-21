Первые данные ЦИК Украины: Зеленский лидирует с большим отрывом

На сайте украинского Центризбиркома появились первые данные после обработки 1% протоколов: за Зеленским явное преимущество.

КИШИНЕВ, 21 апр - Sputnik. После обработки 1,08% протоколов Владимир Зеленский лидирует с 70,36% голосов на выборах президента Украины. У действующего главы государства Петра Порошенко - 28,33%. Таковы данные, опубликованные на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Украины.

По данным ЦИК, недействитетльными призны 2,33% бюллетеней.

Порошенко уже признал свое поражение и выразил готовность "подставить плечо новому президенту". В свою очередь, Зеленский пообещал украинцам не подвести их.

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Согласно законодательству, баллотироваться в президенты мог любой гражданин Украины, достигший 35-летнего возраста и проживающий в стране на протяжении последних десяти лет, а также владеющий украинским языком.

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