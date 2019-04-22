Зеленский с большим отрывом лидирует во втором туре президентских выборов

Безоговорочное лидерство: подсчет голосов продолжается, а Зеленского поздравляют с победой на выборах

КИШИНЕВ, 22 апр - Sputnik. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах с 73,13% голосов. Соответствующие предварительные данные обнародованы на сайте Центральной избирательной комиссии после обработки 14,73% протоколов.

© Ruptly / Associated Press Выборы на Украине: предварительные результаты, признания и празднование победы

Действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,53% избирателей. К слову, Порошенко свое порожение уже признал. А администрация действующего главы государства, как сообщает Украина.ру, призвала граждан в понедельник прийти на акцию "Спасибо, Петр!" и поблагодарить Порошенко "за все, что сделано за эти 5 лет".

Победа Зеленского и отношения с Москвой

По словам главы международного комитета Совфеда Константина Косачева, если побеждающий во втором туре президентских выборов на Украине Зеленский сделает выводы из поражения Порошенко, поймет, что социальный запрос общества в выстраивании отношений с Россией и сделает шаги в этом направлении, Москва готова подхватить этот порыв.

"Зеленский должен понять, что запрос украинского общества в том, что хватит ссорить нас с Россией, тянуть нас в НАТО. Начнет заниматься экономической и социальной сферой, образованием, гуманитарной сферой. Если он поймет, что в этом состоит социальный запрос общества, Россия себя ждать не заставит", - сказал Косачев в воскресенье в эфире телеканала "Россия 24".

Зеленского поздравляют

Подсчет голосов еще продолжается, а Зеленский начал принимать поздравления с победой на президентских выборах. В частности, он опубликовал на своей странице в Facebook свою фотографию в момент телефонного разговорова. Снимок Зеленский подписал так: "Спасибо президенту Франции Эмануэлю Макрону за поздравления".

"Значимый день для Украины. Свободные выборы и мирная смена власти = сильная демократия на Украине. Поздравляем Владимира Зеленского. ЕС намерен продолжить оказывать поддержку (Украине - ред.)", - написал глава Евросовета Дональд Туск на своей странице в Twitter.

A decisive day for Ukraine. Free elections and peaceful change of power = strong Ukrainian democracy. Congratulations to Volodymyr Zelensky. The EU is determined to continue its support. — Donald Tusk (@eucopresident) 21 апреля 2019 г.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также поздравил Зеленского с победой. "Украина — ценный партнер НАТО, и мы ожидаем продолжения нашего сотрудничества", — написал генсек в Twitter.

Congratulations to Volodymyr Zelensky on winning #Ukraine’s presidential elections. Ukraine is a valued #NATO partner & we look forward to continuing our cooperation. pic.twitter.com/peHSUmAuLm — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 21 апреля 2019 г.

С аналогичным обращением выступило и посольство США на Украине.

"Мы надеемся на продолжение крепкого партнерства между Украиной и США с новоизбранным президентом Зеленским", - говорится в сообщении дипмиссии на странице в Facebook.

Глава правительства Армении Никол Пашинян на украинском языке поздравил Зеленского с достигнутым результатом.

"Искренне поздравляю Владимира Зеленского с убедительной победой на демократических выборах президента Украины. Уверен, на этом посту Вы, Владимир Александрович, приложите все усилия, чтобы дружеские отношения между Арменией и Украиной вышли на новый уровень и в интересах наших народов! Желаю Вам успехов!", - написал Пашинян на своей странице в Twitter.

2/2 Упевнений, на цій посаді Ви, Володимире Олександровичу, докладете усіх зусиль, щоб дружні стосунки між 🇦🇲Вірменією та 🇺🇦Україною набули нового рівня та слугували нашим народам!Бажаю Вам успіхів! @zeteam_official — Nikol Pashinyan (@NikolPashinyan) 21 апреля 2019 г.​

Среди тех, кто также поздравил Зеленского с победой на выборах, значится президент Польши Анджей Дуда, глава МИД Великобритании Джереми Хант, премьер Украины Владимир Гройсман.

Явка на выборах

Как сообщается на сайте ЦИК, явка во втором туре выборов президента Украины на 20.00 составила 62,02%. Результаты представлены по данным 198 из 199 округов.

Второй тур выборов президента Украины прошел в воскресенье. В нем принимали участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский.

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