После обработки 30% протоколов Зеленский в три раза опережает Порошенко

Согласно данным ЦИК, Зеленский побеждает в Киеве и во всех областях Украины кроме Львовской.

КИШИНЕВ, 22 апр - Sputnik. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах с 73,16% голосов. Соответствующие предварительные данные обнародованы на сайте Центральной избирательной комиссии после обработки 31,39% протоколов.

Действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,5% избирателей.

Согласно данным ЦИК, Зеленский побеждает в Киеве и во всех областях Украины кроме Львовской. Порошенко лидирует и в зарубежном избирательном округе.

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Явка на выборах

Как сообщается на сайте ЦИК, явка во втором туре выборов президента Украины на 20.00 составила 62,07%. Результаты представлены по данным 199 из 199 округов.

Второй тур выборов президента Украины прошел в воскресенье. В нем принимали участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский.

В МВД и ЦИК Украины отметили, что пока не зафиксировали массовых нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования.

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