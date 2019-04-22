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Владимир Зеленский

Выборы президента Украины: что ждет страну после победы Зеленского

© Sputnik / Стрингер
Политика
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Тема:
Выборы на Украине - 2019: кто станет президентом (55)
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Зеленский опережает Порошенко после обработки половины протоколов: эксперты озвучили прогнозы, что изменится на Украине после выборов.

КИШИНЕВ, 22 апр - Sputnik. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах с 73,04% голосов. Соответствующие предварительные данные обнародованы на сайте Центральной избирательной комиссии после обработки 52,03% протоколов.

© Sputnik / Стрингер
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Действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,61% избирателей.

Согласно данным ЦИК, Зеленский побеждает в Киеве и во всех областях Украины кроме Львовской.

Передача власти

Штаб лидирующего на выборах президента Украины Зеленского надеется, что передача власти пройдет без эксцессов, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство УНИАН.

"Надеюсь, что передача власти, о которой сегодня говорил пока еще действующий президент Украины, состоится действительно так, как это было обещано, без каких-либо эксцессов", - заявил представитель штаба Дмитрий Разумков.

"Слуга народа" в режиме реального времени

Политолог Армен Гаспарян дал свой прогноз по поводу того, как будет развиваться ситуация на Украине после победы Зеленского.

"Положительный момент в победе Зеленского я вижу в том, что вся Украина посмотрит четвертный сезон сериала "Слуга народа" в режиме реального времени", — отметил эксперт в ходе интерактивного мультимедийного информационного марафона "Ночь выборов на Украине" на Украина.ру.

По его мнению, "украинскую экономику отпоют под аплодисменты студии "Квартал 95".

Полномочия Зеленского

Владимир Зеленский после избрания на пост украинского лидера не получит всю полноту реальных полномочий, аналогичных тем, что есть у действующего президента страны Петра Порошенко, считает политолог Денис Денисов. Об этом он заявил в ходе интерактивного мультимедийного информационного марафона "Ночь выборов на Украине".

По словам аналитика, Порошенко потребовался год для того, чтобы выстроить под себя вертикаль политической системы — при том, что на базе его политической силы была создана коалиция в парламенте, ключевые посты занимали фигуры с идентичными взглядами на внешнюю и внутреннюю политику Украины. 

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Вероятнее всего, как считает политолог, будущая коалиция в украинском парламенте, если ее удастся сформировать, будет гораздо более разрозненной и слабоуправляемой, чем нынешняя.

"Перманентный политический кризис, который начался с выигрыша президентских выборов Зеленским, может продлиться несколько лет", — полагает Денисов.

Мы сделали это вместе!: Зеленский одержал победу на выборах
© Ruptly / Associated Press
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Он обратил внимание на то, что даже конституционные права президента относительно назначений министра обороны, иностранных дел, глав СБУ, Национального банка Украины, Генеральной прокуратуры могут быть не реализованы, так как для этих назначений будет требоваться решение парламента.

"Блок Петра Порошенко" и инициативы Владимира Зеленского

Депутат Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" Максим Саврасов заявил, что партия готова поддерживать инициативы Зеленского, которые есть в политической программе политсилы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Громадське ТВ (Общественное ТВ).

Ранее президент Украины Петр Порошенко признал поражение на выборах и заявил, что он и его команда готовы подставить плечо новому главе государства.

"Мы готовы поддерживать все хорошие инициативы господина Зеленского, готовы поддерживать все, которые есть на выполнении нашей политической программы партии", - сказал Соврасов.

Явка на выборах

Как сообщается на сайте ЦИК, явка во втором туре выборов президента Украины на 20.00 составила 62,07%. Результаты представлены по данным 199 из 199 округов.

Второй тур выборов президента Украины прошел в воскресенье. В нем принимали участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский.

В МВД и ЦИК Украины отметили, что пока не зафиксировали массовых нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования.

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Тема:
Выборы на Украине - 2019: кто станет президентом (55)

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