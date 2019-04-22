ЦИК Украины подсчитал 90,83% протоколов: Зеленский побеждает

Владимира Зеленского поддержали почти три четверти принявших участие в выборах.

КИШИНЕВ, 22 апр – Sputnik. После обработки 90,83% протоколов кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах с 73,17% голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,5% избирателей. Такие данные обнародованы на табло Центральной избирательной комиссии Украины.

© Sputnik / Стрингер Выборы президента Украины: что ждет страну после победы Зеленского

По данным ЦИК, 2,32% бюллетеней признаны недействительными.

Этот результат можно назвать прецедентом в истории Украины: еще ни один президент не получал такой кредит доверия со стороны граждан.

Кроме того, согласно данным ЦИК, Зеленский лидирует во всех областях, кроме Львовской. Во Львовской области украинского президента поддерживают 63,12% избирателей, Зеленского - 34,13%.

Второй тур выборов прошел в воскресенье. В МВД и ЦИК Украины сообщили, что пока не зафиксировали массовых нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования.

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