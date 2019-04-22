С кем в первую очередь встретится новый президент Украины - мнение политолога

КИШИНЕВ, 22 апр - Sputnik. Лидирующий на выборах президента Украины Владимир Зеленский в течение года после вступления в должность может провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, но первые встречи избранного президента будут с представителями ЕС и США, считает член Общественной палаты РФ Георгий Федоров, которого цитирует РИА Новости.

"Я думаю, что первым делом он не поедет в Россию или куда-то еще встречаться с Путиным. Я думаю, что первичные встречи будут с Европой, с европейскими лидерами, возможно, даже с США, чтобы показать некий вектор того, что он такой патриот Украины, который прозападно настроен. Но я думаю, что в течение года, возможно, встреча будет", - заявил эксперт.

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Что касается перспектив урегулирования конфликта на юго-востоке страны, то решить их быстро новому президенту будет сложно из-за давления общества и олигархических кругов, считает Федоров.

"Но у него единственный шанс для того, чтобы достойно начать свое президентство и вообще продолжать его - это действительно идти на прямые переговоры", - отметил политолог.

Для успешного президентства Зеленскому придется совершить "политическую революцию сверху", считает Федоров, отмечая, что выполнить эту задачу будет сложно.

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"Перспективы у него очень трудные и опасные, потому что ту надежду, которую он взял на себя - что он сломает эту абсолютно коррупционную унылую модель олигархического капитализма с несправедливостью на Украине - с очень большой вероятностью этого не произойдет. Возможно, что в определенный момент его также будут не любить, мягко выражаясь, как и Порошенко", - заявил эксперт.

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Второй тур выборов президента Украины прошел в воскресенье. В нем принимали участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский. По данным ЦИК, Зеленский лидирует на выборах, набирая более 73% голосов избирателей.

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