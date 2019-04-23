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Владимир Зеленский

Итоги выборов на Украине: Зеленский победил с трехкратным преимуществом

© Sputnik / Стрингер
Политика
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Предварительные итоги подведены, теперь дело за Центральной избирательной комиссией: спикер Верховной рады Украины рассказал, когда состоится церемония инаугурации.

КИШИНЕВ, 23 апр - Sputnik. По итогам обработки 100% протоколов во втором туре выборов президента Украины кандидат на пост главы государства Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов.

Владимир Зеленский
© Sputnik / Стрингер
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Таким образом, он в практически три раза опередил своего конкурента - действующего украинского лидера Петра Порошенко, который заручился поддержкой 24,45% граждан.

Всего, по данным ЦИК, в президентских выборах на Украине приняли участие 18 миллионов 491 тысячи 840 избирателей. Недействительными признаны 2,31% бюллетеней.

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Когда состоится инаугурация

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заверил, что инаугурация нового президента пройдет в определенные законом сроки - дату определит парламент после официального обнародования результатов выборов, сообщает РИА Новости.

"Напомню, что десять дней дается ЦИК на оглашение результатов выборов, которые должны быть обнародованы в (официальном вестнике - ред.) "Голос Украины", после этого 10 дней дается на процедуру проведения инаугурации. Саму дату инаугурации будет определять Верховная рада своим постановлением", - сказал Парубий на брифинге в понедельник.

Какие законопроекты первыми попадут в Верховную раду

Владимиру Зеленскому на посту президента предстоит наладить взаимодействие с Верховной радой, где у него нет ни большинства, ни собственной фракции. В штабе будущего президента назвали законопроекты, которые первыми планируется внести в Верховную раду.

"Это закон о народовластии, расширении норм прямой демократии, снятии депутатской неприкосновенности, президентской неприкосновенности, об отзыве народного депутата, о неприкосновенности судей и закон об импичменте — это то, что первое будет подаваться в парламент", — рассказал представитель штаба Дмитрий Разумков.

По его словам, над этими инициативами работали еще до выборов.

Конец эпохи Порошенко

Народ Украины своим голосованием выразил недоверие той политике, которую проводил глава государства Петр Порошенко вместе со своей командой. Так прокомментировала в понедельник спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко результаты голосования на Украине.

"Это абсолютный провал политики Порошенко и его команды. Прошедшие выборы - это всеобщий референдум недоверия действующей власти", - подчеркнула спикер.

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Она отметила, что за годы правления Порошенко Украина была доведена до тяжелейшего состояния, когда кроме русофобских заявлений не реализовывались никакие проекты в экономике, не выполнялись минские соглашения, по сути, продолжается гражданская война на юго-востоке страны.

"Народ дал этой политике свою оценку", - подчеркнула спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко .

Явка на выборах

Как сообщается на сайте ЦИК, явка во втором туре выборов президента Украины на 20.00 составила 62,07%. Результаты представлены по данным 199 из 199 округов.

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Второй тур выборов президента Украины прошел в воскресенье. В нем принимали участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский.

В МВД и ЦИК Украины отметили, что пока не зафиксировали массовых нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования.

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