Зеленский, прекратите

С какими ожиданиями шли на выборы избиратели Украины, и почему они наняли на место главы государства человека без опыта.

Один из украинских обозревателей еще до знаменитых дебатов Зеленского и Порошенко как-то заметил: "Будете сегодня в центре Киева — осторожнее. Толпы перебегающих крыс могут и затоптать". Сказано это было после того, как в посольстве США прокомментировали исход первого тура выборов. В котором успешный телевизионный комик с двукратным перевесом обставил действующего главу государства.

В своём комментарии американские дипломаты туманно сообщили, что не поддерживают ни одного из кандидатов, но что у народа Украины "сложился определенный запрос". Многие наблюдатели восприняли это как признание неизбежной победы Зеленского. А многие чиновники — как сигнал к началу эвакуации с корабля Порошенко, что иронически и подметил журналист.

© Sputnik / Стрингер Украинские выборы: новые линии разлома

Впрочем, "определенный запрос" был заметен без всякой специальной оптики. Результаты первого тура говорили сами за себя. Что бы впоследствии ни пытался предпринять действующий глава государства, всё работало против него. И казалось, какие бы ошибки ни допускал Зеленский, ничто не могло ему повредить.

Очевидно, что украинские избиратели голосовали за крутые перемены. Но за какие именно перемены — об этом политологи еще долго будут дискутировать.

Первое, что приходит в голову, — украинцы настолько разочаровались в действующем президенте, что были готовы проголосовать за кого угодно, хоть за телевизионного комика. Этот вывод настолько понятен, ясен и кристально чист, что просто обязан оказаться ошибочным. Потому что не бывает в политике ничего ни понятного, ни ясного (бывает ли чистое — это уже спорный вопрос).

Действительно, классическим "протестным голосованием" то, что произошло на Украине, назвать сложно. На президентских выборах ЦИК Украины зарегистрировал рекордное число кандидатов — 44 человека. На старт вышли политики всех калибров, на любой вкус и цвет, в том числе и такой тяжеловес, как Юлия Тимошенко. Кстати, именно ее и считал своим основным конкурентом Петр Порошенко.

Получается, что протестный принцип "всё равно за кого, лишь бы не за Порошенко" тут не работает. При подобном раскладе выиграла бы как раз Тимошенко — ведь если всё равно, за кого, то почему бы и не за неё? Из числа тех, кто "не за Порошенко", она самый подходящий кандидат. С богатым опытом и пока не увядшей харизмой.

© Sputnik / Стрингер С кем в первую очередь встретится новый президент Украины - мнение политолога

Однако опыт на этот раз оказался никому не нужен, цена ему оказалась три копейки в базарный день. Именно полное отсутствие политического опыта стало жирным плюсом в глазах избирателей и обеспечило Зеленскому его невероятную победу.

Во время дебатов на стадионе "Олимпийский" в Киеве Владимир Зеленский бросил своему оппоненту: "Я — ваш приговор". Однако в действительности победа лидера юмористической программы "Квартал 95" стала приговором всему действующему политическому классу Украины, без исключения.

Оценка избирателей абсолютно недвусмысленна. Избиратели поставили "кол" всем опытным политикам Украины, вместе взятым. Вся их деятельность была признана негодной, все их проекты — провальными, а их курс — ошибочным. Всех своих политиков украинцы сложили в стопку, смяли в ком и выкинули в мусорную корзину.

Чтобы объяснить то, что произошло на выборах президента Украины, важно увидеть, что именно объединяло всех заметных украинских политиков и что отличало от них Зеленского во время предвыборной кампании.

И тут легко заметить, что практически все опытные "тяжеловесы" украинской политики так или иначе принадлежали к "партии войны". Все последние пять лет украинский политбомонд изъяснялся исключительно армейскими терминами. Политики день за днем втолковывали народу, что военным интересам должны подчиняться все остальные стороны жизни украинцев. Вот кончатся боевые действия — займемся и "социалкой", и экономикой. А пока — извините, время военное. А война всё спишет.

Разгромный счёт, с которым победил Зеленский — четкое свидетельство, что в отличие от своих политиков, украинцы смертельно устали и от милитаристских речёвок, и от того, что политики все последние годы прикрывали "военными условиями". От неизбежного расцвета коррупции и казнокрадства, от обвального падения уровня жизни, от пустопорожних "поисков агрессора", от националистической риторики и скандальных выходок власть имущих, от жестокой цензуры и от подавления гражданских свобод.

© Sputnik / Стрингер Данные ЦИК: как в Молдове проголосовали на выборах президента Украины

На Украине победил кандидат, который всю предвыборную кампанию давал понять, что есть альтернатива, которая называется "договариваться". И пока Порошенко в тысячный раз вещал с трибуны о "гибридной войне", фотографировался в камуфляже и осматривал новые убойные агрегаты в армии, Зеленский упирал на необходимость повышать зарплаты, сдерживать рост тарифов и бороться с коррупцией, утверждая, что главное — именно это.

Фактически, голосуя за кандидата "Зе!", украинцы голосовали не за шоумена из "Квартала 95". Не за Голобородько — персонажа из сериала "Слуга народа". Голосовали за прекращение конфронтационного курса, который политики навязывали Украине последние пять лет.

И похоже, чтобы успешно завершить свой президентский срок и оправдать доверие избирателей, Зеленскому даже не придется ничего особенного делать. Ему просто нужно кое-что прекратить.

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