Стала известны детали предстоящих переговоров Путина и Ким Чен Ына

КИШИНЕВ, 23 апр - Sputnik. Переговоры президента России Владимира Путина и председателя госсовета КНДР Ким Чен Ына начнутся в формате тет-а-тет, затем пройдут переговоры в расширенном составе с участием делегаций, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

© AP Photo / Minh Hoang Ким Чен Ын заверил Путина, что стремится к сотрудничеству на полуострове

"Программа переговоров, в принципе, типичная - она предусматривает беседу в узком составе, а затем уже будут переговоры в составе делегаций и официальный прием", - рассказал Ушаков журналистам во вторник.

Ранее пресс-служба Кремля объявила, что президент РФ и лидер КНДР проведут встречу в России до конца текущего месяца. По данным южнокорейского агентства Ренхап, саммит, скорее всего, пройдет во Владивостоке. Позже информацию о месте встречи подтвердила российская сторона.

Кремль официально объявил: Путин встретится с Ким Чен Ыном 25 апреля во Владивостоке.

Сначала они поговорят вдвоем, потом в составе делегаций. Подписания документов и совместного заявления пока не планируется. pic.twitter.com/CmZxy643Kw — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 23 апреля 2019 г.

В центре внимания предстоящих в четверг переговоров президента РФ Владимира Путин и председателя госсовета КНДР Ким Чен Ына будет политико-дипломатическое решение ядерной проблемы Корейского полуострова, уточнил помощник российского лидера.

Ушаков также зяавил, что по итогам переговоров российского и северокорейского лидеров Владимира Путина и Ким Чен Ына пока не запланировано ни подписания документов, ни совместного заявления.

"Ни подписания документов, ни заявления пока не планируется - совместное заявление пока не прорабатывается и не планируется", - сообщил Ушаков журналистам во вторник, отвечая на соответствующий вопрос.

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