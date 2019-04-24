Долгожданный саммит: Ким Чен Ын прибыл в Россию для встречи с Путиным

Во Владивостоке идут последние приготовления к приему лидера КНДР Ким Чен Ына, который приедет в столицу Приморья в среду для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

КИШИНЕВ, 24 апр - Sputnik. Визит Ким Чен Ына станет первой его поездкой в Россию со времени вступления в должность в 2011 году, также прежде он не встречался с Путиным. Саммит пройдет 25 апреля на острове Русский во Владивостоке, главными темами станут урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова и двусторонние отношения, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Виталий Аньков Стали известны подробности предстоящих переговоров Путина и Ким Чен Ына

Во Владивостоке предприняты дополнительные меры безопасности, переоборудован резкий спуск к железнодорожному вокзалу, чтобы к нему мог проехать лимузин лидера КНДР, площадь перед станцией вымыта с мылом, а по пути на остров развешены российские и северокорейские флаги.

Планируется, что по итогам переговоров не будет подписано совместных документов, однако в Кремле уже объявили, что он станет ключевым событием в двусторонних отношениях, а эксперты называют саммит важным с точки зрения дальнейшего прогресса в урегулировании вокруг КНДР.

Не на запасном пути

Бронепоезд Ким Чен Ына прибыл в приграничный с КНДР Хасанский район Приморья в четвертом часу утра по Москве. Там лидер КНДР сделал небольшую остановку и посетил Дом российско-корейской дружбы, построенный накануне визита Ким Ир Сена в 1986 году. После этого поезд отправится до Уссурийска, его прибытие на железнодорожный вокзал Владивостока ожидается около 18.00 (11.00 мск).

Бронированный вагон, на котором сейчас передвигается Ким Чен Ын, его дедушке - Ким Ир Сену - подарил лично Иосиф Сталин во время одного из первых визитов северокорейского лидера в Москву в 1950 году. По разным данным, с тех пор "начинку" состава модернизировали, но его внешний облик остался неизменным.

Количество вагонов может варьироваться (от 17 до 21), часть из них отведена для личной охраны и сопровождающих лиц - службы протокола, чиновников, журналистов. В центре поезда находятся купе Ким Чен Ына и его супруги, помещения для телохранителей. Кроме того, в поезде оборудованы два вагона-ресторана, вагон-салон с розовыми кожаными диванами, в которых проводятся встречи, вагон-гараж с лимузином и автомобилями охраны, бытовой вагон с душевыми для персонала, стиральные машины, мини-мастерская. За локомотивом следует вагон-электростанция, который с помощью полностью автономных источников питания обеспечивает электричеством весь состав.

Сотрудник железнодорожного вокзала Владивостока рассказал, что северокорейский чиновник Ким Чхан Сон, считающийся управляющим делами лидера КНДР, в понедельник осмотрел железнодорожный вокзал Владивостока на предмет безопасности.

Газон, разметка, охрана

Особые меры безопасности предприняты также на территории Дальневосточного Федерального университета (ДВФУ) на острове Русском, где будут проходить переговоры и проживать северокорейский лидер и делегация.

Газон на территории кампуса подстрижен, обновлена дорожная разметка, а также зебры на пешеходных переходах. Кроме того, охранников на территории стало гораздо больше, чем обычно.

Занятия в университете не отменялись, и территория кампуса сейчас открыта для прохода, но чтобы попасть в корпуса, нужны внутренние документы или приглашение, также введены отдельные списки на проход. А в корпус S, где ранее анонсировалась встреча Путина и Ким Чен Ына, сейчас не зайти. Представитель службы охраны корпуса сообщил, что здание будет закрыто до последних чисел месяца.

Информация о месте проведения переговоров держалась в тайне практически до самого конца: лишь 23 апреля помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что саммит состоится и пройдет в четверг во Владивостоке.

Дефицит информации о подготовке переговоров лидеров России и КНДР объясняется договоренностью с северокорейскими коллегами не передавать информацию в СМИ.

При этом в самом ДВФУ не стали соблюдать секретность, и еще на прошлой неделе на стойке копицентра в корпусе S появилась табличка с предупреждением о том, что "в связи с приездом Ким Чен Ына" его закрывают с 17 до 24 апреля.

Владивосток пока спокоен

Еще во вторник во Владивостоке не наблюдалось значительного количества инспекторов ДПС на дорогах. В городской ГИБДД сообщили, что 24 апреля с 20.30 до полуночи ограничат движение по ряду улиц в центре, но связано это с репетиций военного парада 9 мая, других ограничений на дорогах в среду не планируется.

© Photo : из личного архива Новый ракетный пуск КНДР - принуждение Запада к миру

Вместе с тем город буквально наводнили южнокорейские и японские журналисты, прочесывающие Владивосток с фото и телекамерами. С приездом Ким Чен Ына они начнут настоящую охоту, чтобы не пропустить ни один его шаг и сделать тысячи кадров лимузина северокорейского лидера. Примечательно, что для этого легендарного черного автомобиля также пришлось готовить инфраструктуру, в частности - переоборудовать резкий спуск к железнодорожному вокзалу. А саму площадь перед станцией вымыли с мылом, чем немало удивили местных таксистов. "Никогда такого не видел, чтобы так тщательно, с мылом, вымыли нашу привокзальную площадь", - рассказал РИА Новости один из них. О визите высокого северокорейского гостя он узнал по радио. На вопрос о значении визита таксист ответил: "Пробок от него точно меньше не станет".

Во время визита Ким Чен Ына в Сингапур летом 2018 года и его переговоров с президентом США Дональдом Трампом двойники лидеров позировали на улицах для ротозеев, в ресторанах придумывали тематические блюда и коктейли. Во Владивостоке ничего такого, по крайней мере пока, не наблюдается: ни сувениров с Ким Чен Ыном и Владимиром Путиным, ни каких-либо напоминаний о визите вообще помимо статей в газетах.

В ресторанах и барах города новинок в ассортименте к визиту Ким Чен Ына также не удалось найти - даже в ресторане "Пхеньян", который принадлежит КНДР. Там, как обычно, предлагается множество закусок и обязательная холодная лапша "Пхеньян нэнмён".

Такую же лапшу неподалеку готовят и в южнокорейском ресторане "Мёнга", но "пхеньянской" она там уже не называется. Владелец ресторана Чан Хо Ён в курсе приезда Ким Чен Ына во Владивосток, но никаких к этому событию нововведений предусматривать не стал.

Ключевое событие

В 2018 году Москва и Пхеньян отметили 70-летие с момента установления дипломатических отношений. Анонсируя предстоящий саммит, Ушаков отметил, что это будет не только первая встреча Путина и Ким Чен Ына, но и первая поездка северокорейского лидера в Россию со времени вступления в должность в 2011 году и переизбрания на сессии Верховного народного собрания 14 созыва, которая прошла в первой половине апреля.

"На этой сессии Ким Чен Ын был переизбран председателем госсовета КНДР. Как отмечалось нашими коллегами, первый после переизбрания визит он наносит в нашу страну", - сказал Ушаков журналистам.

Он подчеркнул, что эта встреча станет ключевым событием в двусторонних отношениях последних лет. "Она также имеет ключевое, важное значение с точки зрения содействия политико-дипломатическому урегулированию проблем Корейского полуострова и обеспечению безопасности в Северо-Восточной Азии в целом", - заявил Ушаков.

© REUTERS / Pyeongyang Press Corps/Pool Сюрприз по-корейски: что подарил Ким Чен Ын своему коллеге из Сеула

Переговоры начнутся 25 апреля в формате тет-а-тет, затем пройдут переговоры в расширенном составе с участием делегаций. Кто войдет в состав северокорейской делегации, пока не сообщается, а в российской, по данным Кремля, будут вице-премьер Юрий Трутнев, глава МИД Сергей Лавров, министр транспорта Евгений Дитрих, глава Минвостокразвития, сопредседатель межправкомиссии России и КНДР Александр Козлов, глава РЖД Олег Белозеров и замминистра энергетики Анатолий Яновский.

Исходя из списка персоналий можно предположить ключевые темы двусторонней повестки переговоров, отмечают эксперты. Наверняка речь пойдет о разморозке работ по проекту Хасан-Раджин (по доставке железной дорогой грузов из России в северокорейский порт с последующей переправкой морем в порты Южной Кореи или других стран), а также о строительстве автомобильного моста на границе России и Северной Кореи (Туманган — Хасан) в дополнение к имеющемуся железнодорожному мосту. Заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов не исключил, что Пхеньян может поднять вопрос о северокорейских рабочих.

"Вопрос о смягчении санкций (в том числе по рабочей силе) будет обсуждаться… Понятно, что они вводились Советом безопасности и Совет безопасности их может отменить или принять решение какое-то. Американцы пока против. Будет продолжаться работа, чтобы убедить американцев воспринять новую реальность", - сказал эксперт.

Посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора ранее сообщил, что с момента принятия в декабре 2017 года резолюции Совбеза ООН количество рабочих из Северной Кореи, которых раньше в России было около 34 тысяч, сократилось до 11 тысяч. Резолюция была принята в ответ на проведенные КНДР испытания баллистической ракеты, и в ней, в частности, содержится требование ко всем странам в течение 24 месяцев выслать северокорейских трудовых мигрантов.

Урегулирование северокорейской проблемы

Как отметил Ушаков, по итогам переговоров пока не запланировано ни подписания документов, ни совместного заявления. Тем не менее, эксперты называют саммит этапным событием, в том числе и для дальнейшего прогресса в урегулировании вокруг КНДР.

© REUTERS / Jonathan Ernst "Новый старт": Трамп и Ким Чен Ын подписали итоговый документ

В Кремле отметили, что именно эта тема будет в центре внимания лидеров. В последнее время ситуация на Корейском полуострове несколько стабилизировалась, что стало возможным во многом благодаря инициативе Пхеньяна об отказе от ракетно-ядерных испытаний и закрытии ядерного полигона, заявил Ушаков. Он добавил, что "на этом фоне началась нормализация отношений Пхеньяна с Республикой Корея и Америкой".

Последний саммит США и КНДР, прошедший в Ханое 27-28 февраля, завершился ранее планируемого без подписания совместного документа, как это ранее было обозначено в планах Белого дома. Президент США Дональд Трамп признал, что не смог достичь соглашения с Ким Чен Ыном по итогам переговоров, однако контакты между делегациями в будущем продолжатся. Белый дом назвал встречу продуктивной. Трамп заявил, что основные разногласия касались снятия санкций в обмен на замораживание ракетно-ядерной программы КНДР.

Ушаков подчеркнул, что в Москве "видят готовность" КНДР и США к продолжению диалога, несмотря на отсутствие видимых результатов последнего ханойского саммита.

"Мы считаем, что это весьма важно, и такую готовность и заинтересованность нужно демонстрировать и впредь", - заявил помощник российского президента.

При этом Москва намерена всячески содействовать поддержанию стабильности на Корейском полуострове, будет работать совместно с другими вовлеченными в этот процесс сторонами, сказал он.

© AP Photo / Evan Vucci Трамп - Ким Чен Ыну: у меня тоже есть ядерная кнопка, но она больше и мощнее

"Мы намерены всячески способствовать закреплению позитивных тенденций. Совместно с другими так или иначе вовлеченными странами будем продолжать работать над формированием предпосылок и благоприятной атмосферы для достижения серьезных договоренностей по урегулированию проблемы Корейского полуострова. Предстоящие наши переговоры с Ким Чен Ыном будут направлены прежде всего на решение этих задач", - констатировал Ушаков.

По мнению ведущего научного сотрудника Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константина Асмолова, скорее всего, речь пойдет "об определенной консолидации позиций" в переговорах с США и о том, что Москва и Пхеньян "будут ее вырабатывать так же, как это было на уровне совместных китайско-российско-северокорейских консультаций осенью".

"Надеюсь, что этот обмен мнениями, высказывание новых идей и подходов будет полезен и для стимулирования американо-северокорейского трека", - отметил Воронцов.

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