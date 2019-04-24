Журналисты из России обратились к Зеленскому c просьбой освободить Вышинского

КИШИНЕВ, 24 апр - Sputnik. В письме, которое опубликовано на сайте РИА Новости, напоминается, что Вышинский находится под арестом с 15 мая прошлого года и "все это время его безосновательно обвиняют в госизмене только за то, что он честно делал свою работу, выполняя свой журналистский долг".
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"Вы говорили, что СМИ должны быть максимально свободными. А то, что происходит с Кириллом, - нарушение общеевропейских норм и прав человека и журналиста. Призываем вас обратить внимание на ситуацию с Вышинским и сделать все, что в ваших силах, для того, чтобы он оказался на свободе как можно скорее", - пишут авторы обращения.
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Роман Бабаян – телеведущий, телеканал "ТВ Центр"
Евгений Бекасов – главный редактор телеканала "Россия 24", ВГТРК
Александр Белановский – главный редактор, журнал "Профиль"
Сергей Брилев – заместитель директора филиала ВГТРК по специальным и информационным программам
Юлия Быстрицкая – генеральный директор, телеканал "ТВ Центр"
Андрей Гридасов - первый заместитель главного редактора портала "Life.ru"
Ирада Зейналова – ведущий, "Телекомпания НТВ"
Тина Канделаки – генеральный продюсер, телеканал "Матч ТВ"
Георгий Каптелин – заместитель главного редактора, "Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)"
Роман Карманов – заместитель генерального директора, ИД "Комсомольская правда"
Артем Кобзев – заместитель главного редактора, журнал "Профиль"
Константин Кондрашин – главный редактор, сетевое издание "ВЗГЛЯД.РУ"
Андрей Кондрашов – первый заместитель генерального директора, ВГТРК
Александр Коц – специальный корреспондент, ИД "Комсомольская правда"
Александра Кошарницкая – первый заместитель генерального директора, директор Дирекции информации, "Телекомпания НТВ"
Анатолий Кузичев – журналист, телеведущий "Первый канал"
Федор Лукьянов – главный редактор, журнал "Россия в глобальной политике"
Александр Малькевич – председатель Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, Общественная палата Российской Федерации
Виктор Мараховский – главный редактор проекта "На Линии", публицист
Эрнест Мацкявичус – телеведущий, телеканал "Россия 1", ВГТРК
Андрей Медведев – обозреватель программы "Вести", телеканал "Россия 1", ВГТРК
Наталья Метлина – телеведущий, телеканал "Звезда"
Сергей Михайлов – генеральный директор, "Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)"
Руслан Новиков – генеральный директор, ИД "Аргументы и Факты"
Евгений Поддубный – военный корреспондент, ВГТРК
Евгений Попов – телеведущий, телеканал "Россия 1", ВГТРК
Евгений Примаков – депутат Государственной Думы, телеведущий, телеканал "Россия 24", ВГТРК
Евгений Ревенко – депутат Государственной Думы
Алена Сивкова – главный редактор, сетевое издание "Daily Storm"
Маргарита Симоньян – главный редактор, МИА "Россия сегодня", RT и Sputnik
Ольга Скабеева – телеведущий, телеканал "Россия 1", ВГТРК
Александр Сладков – военный журналист, специальный корреспондент Дирекции информационных программ "Вести", ВГТРК
Владимир Соловьев – председатель Союза журналистов России
Вадим Такменев – телеведущий, заместитель генерального продюсера, "Телекомпания НТВ"
Кирилл Токарев – шеф-редактор, телеведущий, телеканал "РБК"
Петр Толстой – заместитель председателя Государственный Думы, журналист, телеведущий, "Первый канал"
Николай Ульянов – главный редактор, агентство "Росбалт"
Максим Филимонов – главный редактор, "Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)"
Алексей Харьков – советник президента по информационному вещанию, медиахолдинг "Красная Звезда"
Елена Черненко – корреспондент ИД "Коммерсант"
Анна Шафран – ведущий радиостанции "Вести ФМ"
Если вы журналист и также хотите поддержать Кирилла, вы можете сделать это – направив электронное письмо с официальной рабочей почты на адрес free.kirill@rian.ru. В письме просьба указать Ваше имя и фамилию, должность и издание. Ваше имя обязательно появится в списке тех, для кого важна судьба Кирилла.
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