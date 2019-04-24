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Журналисты из России обратились к Зеленскому c просьбой освободить Вышинского

© Sputnik / РИА Новости
Политика
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Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (87)
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Российские журналисты написали побеждающему на выборах президента Украины Владимиру Зеленскому письмо с призывом о содействии в освобождении руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

КИШИНЕВ, 24 апр - Sputnik. В письме, которое опубликовано на сайте РИА Новости, напоминается, что Вышинский находится под арестом с 15 мая прошлого года и "все это время его безосновательно обвиняют в госизмене только за то, что он честно делал свою работу, выполняя свой журналистский долг".

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"Вы говорили, что СМИ должны быть максимально свободными. А то, что происходит с Кириллом, - нарушение общеевропейских норм и прав человека и журналиста. Призываем вас обратить внимание на ситуацию с Вышинским и сделать все, что в ваших силах, для того, чтобы он оказался на свободе как можно скорее", - пишут авторы обращения.

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Роман Бабаян – телеведущий, телеканал "ТВ Центр"

Евгений Бекасов – главный редактор телеканала "Россия 24", ВГТРК

Александр Белановский – главный редактор, журнал "Профиль"

Сергей Брилев – заместитель директора филиала ВГТРК по специальным и информационным программам

Юлия Быстрицкая – генеральный директор, телеканал "ТВ Центр"

Андрей Гридасов - первый заместитель главного редактора портала "Life.ru"

Ирада Зейналова – ведущий, "Телекомпания НТВ"

Тина Канделаки – генеральный продюсер, телеканал "Матч ТВ"

Георгий Каптелин – заместитель главного редактора, "Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)"

Роман Карманов – заместитель генерального директора, ИД "Комсомольская правда"

Артем Кобзев – заместитель главного редактора, журнал "Профиль"

Константин Кондрашин – главный редактор, сетевое издание "ВЗГЛЯД.РУ"

Андрей Кондрашов – первый заместитель генерального директора, ВГТРК

Александр Коц – специальный корреспондент, ИД "Комсомольская правда"

Александра Кошарницкая – первый заместитель генерального директора, директор Дирекции информации, "Телекомпания НТВ"

Анатолий Кузичев – журналист, телеведущий "Первый канал"

Федор Лукьянов – главный редактор, журнал "Россия в глобальной политике"

Александр Малькевич – председатель Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, Общественная палата Российской Федерации

Виктор Мараховский – главный редактор проекта "На Линии", публицист

Эрнест Мацкявичус – телеведущий, телеканал "Россия 1", ВГТРК

Андрей Медведев – обозреватель программы "Вести", телеканал "Россия 1", ВГТРК

Наталья Метлина – телеведущий, телеканал "Звезда"

Сергей Михайлов – генеральный директор, "Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)"

Руслан Новиков – генеральный директор, ИД "Аргументы и Факты"

Евгений Поддубный – военный корреспондент, ВГТРК

Евгений Попов – телеведущий, телеканал "Россия 1", ВГТРК

Евгений Примаков – депутат Государственной Думы, телеведущий, телеканал "Россия 24", ВГТРК

Евгений Ревенко – депутат Государственной Думы

Алена Сивкова – главный редактор, сетевое издание "Daily Storm"

Маргарита Симоньян – главный редактор, МИА "Россия сегодня", RT и Sputnik

Ольга Скабеева – телеведущий, телеканал "Россия 1", ВГТРК

Александр Сладков – военный журналист, специальный корреспондент Дирекции информационных программ "Вести", ВГТРК

Владимир Соловьев – председатель Союза журналистов России

Вадим Такменев – телеведущий, заместитель генерального продюсера, "Телекомпания НТВ"

Кирилл Токарев – шеф-редактор, телеведущий, телеканал "РБК"

Петр Толстой – заместитель председателя Государственный Думы, журналист, телеведущий, "Первый канал"

Николай Ульянов – главный редактор, агентство "Росбалт"

Максим Филимонов – главный редактор, "Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)"

Алексей Харьков – советник президента по информационному вещанию, медиахолдинг "Красная Звезда"

Елена Черненко – корреспондент ИД "Коммерсант"

Анна Шафран – ведущий радиостанции "Вести ФМ"

Если вы журналист и также хотите поддержать Кирилла, вы можете сделать это – направив электронное письмо с официальной рабочей почты на адрес free.kirill@rian.ru. В письме просьба указать Ваше имя и фамилию, должность и издание. Ваше имя обязательно появится в списке тех, для кого важна судьба Кирилла.

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Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (87)

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Теги:
журналист, письмо, Арест, Украина
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