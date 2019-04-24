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Система ПРО Пэтриот

Риски для стран, размещающих у себя ПРО США, обозначили в Генштабе ВС России

© AFP 2019 / John Macdougall
Политика
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Этот негативный фактор для региональной безопасности в целом повышает также уровень угроз, с которыми могут столкнуться страны, предоставившие свою территорию для американских систем.

КИШИНЕВ, 24 апр – Sputnik. Государства, размещающие у себя на территории американские системы ПРО, станут первоочередными объектами поражения, а также рискуют стать территориями радиоактивного загрязнения, заявил первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир на Московской конференции по международной безопасности.

Батарея американских ракет ПВО Пэтриот
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"Негативным фактором для региональной безопасности является повышенный уровень угроз для государств, на территории которых размещаются или будут размещены американские средства ПРО. Они должны осознавать, что информационные и огневые комплексы ПРО – это первоочередные объекты поражения", - сказал он.

Помимо того, добавил Познихир, применение средств ПРО также связано с угрозами длительного радиоактивного загрязнения территории. "При этом могут пострадать государства, не участвующие в реализации противоракетных планов Пентагона", - констатировал Познихир.

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