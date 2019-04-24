Риски для стран, размещающих у себя ПРО США, обозначили в Генштабе ВС России

КИШИНЕВ, 24 апр – Sputnik. Государства, размещающие у себя на территории американские системы ПРО, станут первоочередными объектами поражения, а также рискуют стать территориями радиоактивного загрязнения, заявил первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир на Московской конференции по международной безопасности.
"Негативным фактором для региональной безопасности является повышенный уровень угроз для государств, на территории которых размещаются или будут размещены американские средства ПРО. Они должны осознавать, что информационные и огневые комплексы ПРО – это первоочередные объекты поражения", - сказал он.
Помимо того, добавил Познихир, применение средств ПРО также связано с угрозами длительного радиоактивного загрязнения территории. "При этом могут пострадать государства, не участвующие в реализации противоракетных планов Пентагона", - констатировал Познихир.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать,что мы сообщаем в OK