Встреча с Ким Чен Ыном завершилась: Путин раскрыл детали

КИШИНЕВ, 25 апр - Sputnik. Председатель госсовета КНДР Ким Чен Ын, впервые прибывший с визитом в Россию, поблагодарил президента РФ Владимира Путина за прекрасно проведённое в ходе переговоров время.
"У нас с вами, господин президент, прошёл очень содержательный обмен мнениями с глазу на глаз по вопросам, представляющим общий интерес, по всем актуальным проблемам. Благодарю за прекрасно проведённое время", - сказал Ким Чен Ын в ходе переговоров в расширенном формате.
Он выразил надежду на то, что переговоры продолжатся в том же русле, полезном и конструктивном.
Обстоятельный тет-а-тет
Президент России Владимир Путин назвал беседу с Ким Чен Ыном в формате тет-а-тет обстоятельной и перечислил затронутые темы.
"Мы смогли поговорить и об истории наших отношений межгосударственных, поговорили о сегодняшнем дне, о перспективах развития двусторонних связей", — рассказал российский лидер.
Также главы государств обсудили обстановку на Корейском полуострове.
Беседа лидеров тет-а-тет идёт уже дольше отведённого для неё часа. Впрочем, видимо, Путин и Ким изначально решили не делать увязок со временем. Северокорейский лидер на встречу припозднился почти на полчаса pic.twitter.com/i65Bzkx9IJ— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 25 апреля 2019 г.
"Обменялись мнениями о том, как и что нужно сделать для того, чтобы ситуация имела хорошие перспективы на улучшение", — добавил Путин.
Встреча проходила в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский.
После беседы с глазу на глаз, которая длилась почти два часа, переговоры продолжились в расширенном формате с участием делегации двух стран.
Первый визит в Россию
Северокорейский лидер прибыл во Владивосток утром в среду.
Лидер КНДР Ким Чен Ын покинет Владивосток на поезде, который отправится от железнодорожного вокзала города вечером в пятницу, 26 апреля, сообщил сотрудник железнодорожного вокзала Владивостока.
"Лимузин здесь грузить не будут, где-то в другом месте. Лидер КНДР на поезде будет выезжать в пятницу вечером", - рассказал собеседник.
Он отметил, что Ким Чен Ын будет садиться на поезд так же, как и прибыл: через здание аэроэкспресса.
Поезд Ким Чен Ына прибыл на железнодорожный вокзал Владивостока в среду. После этого кортеж северокорейского лидера отправился на остров Русский. В четверг в кампусе ДВФУ прошла первая встреча лидеров РФ и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына.
Это не только его первый визит в Россию, но и первая зарубежная поездка с момента переизбрания на высший пост.
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