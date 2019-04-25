Встреча с Ким Чен Ыном завершилась: Путин раскрыл детали

Председатель госсовета КНДР Ким Чен Ын, прибывший с визитом в Россию, поблагодарил Владимира Путина за прекрасно проведённое время.

КИШИНЕВ, 25 апр - Sputnik. Председатель госсовета КНДР Ким Чен Ын, впервые прибывший с визитом в Россию, поблагодарил президента РФ Владимира Путина за прекрасно проведённое в ходе переговоров время.

"У нас с вами, господин президент, прошёл очень содержательный обмен мнениями с глазу на глаз по вопросам, представляющим общий интерес, по всем актуальным проблемам. Благодарю за прекрасно проведённое время", - сказал Ким Чен Ын в ходе переговоров в расширенном формате.

Он выразил надежду на то, что переговоры продолжатся в том же русле, полезном и конструктивном.

© Sputnik / Aleksey Nikolskiy Лидер КНДР Ким Чен Ын в кампусе ДВФУ на острове Русский

Обстоятельный тет-а-тет

Президент России Владимир Путин назвал беседу с Ким Чен Ыном в формате тет-а-тет обстоятельной и перечислил затронутые темы.

"Мы смогли поговорить и об истории наших отношений межгосударственных, поговорили о сегодняшнем дне, о перспективах развития двусторонних связей", — рассказал российский лидер.

Также главы государств обсудили обстановку на Корейском полуострове.

Беседа лидеров тет-а-тет идёт уже дольше отведённого для неё часа. Впрочем, видимо, Путин и Ким изначально решили не делать увязок со временем. Северокорейский лидер на встречу припозднился почти на полчаса pic.twitter.com/i65Bzkx9IJ — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 25 апреля 2019 г.

"Обменялись мнениями о том, как и что нужно сделать для того, чтобы ситуация имела хорошие перспективы на улучшение", — добавил Путин.

Встреча проходила в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский.

После беседы с глазу на глаз, которая длилась почти два часа, переговоры продолжились в расширенном формате с участием делегации двух стран.

© Sputnik / Vladimir Melnikov Лидер КНДР Ким Чен Ын в кампусе ДВФУ во Владивостоке

Первый визит в Россию

Северокорейский лидер прибыл во Владивосток утром в среду.

Лидер КНДР Ким Чен Ын покинет Владивосток на поезде, который отправится от железнодорожного вокзала города вечером в пятницу, 26 апреля, сообщил сотрудник железнодорожного вокзала Владивостока.

© Ruptly Появилось первое видео встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына

"Лимузин здесь грузить не будут, где-то в другом месте. Лидер КНДР на поезде будет выезжать в пятницу вечером", - рассказал собеседник.

Он отметил, что Ким Чен Ын будет садиться на поезд так же, как и прибыл: через здание аэроэкспресса.

Поезд Ким Чен Ына прибыл на железнодорожный вокзал Владивостока в среду. После этого кортеж северокорейского лидера отправился на остров Русский. В четверг в кампусе ДВФУ прошла первая встреча лидеров РФ и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына.

Это не только его первый визит в Россию, но и первая зарубежная поездка с момента переизбрания на высший пост.

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