12:22 25 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.03
  • USD17.87
  • RUB0.28
  • RON4.21
  • UAH0.67
Поиск

Встреча с Ким Чен Ыном завершилась: Путин раскрыл детали

© Sputnik / Aleksey Nikolskiy
Политика
Получить короткую ссылку
234 0 0

Председатель госсовета КНДР Ким Чен Ын, прибывший с визитом в Россию, поблагодарил Владимира Путина за прекрасно проведённое время.

КИШИНЕВ, 25 апр - Sputnik. Председатель госсовета КНДР Ким Чен Ын, впервые прибывший с визитом в Россию, поблагодарил президента РФ Владимира Путина за прекрасно проведённое в ходе переговоров время.

"У нас с вами, господин президент, прошёл очень содержательный обмен мнениями с глазу на глаз по вопросам, представляющим общий интерес, по всем актуальным проблемам. Благодарю за прекрасно проведённое время", - сказал Ким Чен Ын в ходе переговоров в расширенном формате.

Он выразил надежду на то, что переговоры продолжатся в том же русле, полезном и конструктивном.

© Sputnik / Aleksey Nikolskiy
Лидер КНДР Ким Чен Ын в кампусе ДВФУ на острове Русский

Обстоятельный тет-а-тет

Президент России Владимир Путин назвал беседу с Ким Чен Ыном в формате тет-а-тет обстоятельной и перечислил затронутые темы.

"Мы смогли поговорить и об истории наших отношений межгосударственных, поговорили о сегодняшнем дне, о перспективах развития двусторонних связей", — рассказал российский лидер.

Также главы государств обсудили обстановку на Корейском полуострове.

"Обменялись мнениями о том, как и что нужно сделать для того, чтобы ситуация имела хорошие перспективы на улучшение", — добавил Путин.

Встреча проходила в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский.

После беседы с глазу на глаз, которая длилась почти два часа, переговоры продолжились в расширенном формате с участием делегации двух стран.

© Sputnik / Vladimir Melnikov
Лидер КНДР Ким Чен Ын в кампусе ДВФУ во Владивостоке

Первый визит в Россию

Северокорейский лидер прибыл во Владивосток утром в среду.

Лидер КНДР Ким Чен Ын покинет Владивосток на поезде, который отправится от железнодорожного вокзала города вечером в пятницу, 26 апреля, сообщил сотрудник железнодорожного вокзала Владивостока.

Первое видео с встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына
© Ruptly
Появилось первое видео встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына

"Лимузин здесь грузить не будут, где-то в другом месте. Лидер КНДР на поезде будет выезжать в пятницу вечером", - рассказал собеседник.

Он отметил, что Ким Чен Ын будет садиться на поезд так же, как и прибыл: через здание аэроэкспресса.

Поезд Ким Чен Ына прибыл на железнодорожный вокзал Владивостока в среду. После этого кортеж северокорейского лидера отправился на остров Русский. В четверг в кампусе ДВФУ прошла первая встреча лидеров РФ и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына.

Это не только его первый визит в Россию, но и первая зарубежная поездка с момента переизбрания на высший пост.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР
В США раскрыли секрет Путина: ему просто везет
Пока вы спали: переговоры Путина и Ким Чен Ына, транзит нефти, странная находка
Теги:
Россия
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Рядом с центральным входом на рынок стоят три будки
Пес может подождать хозяина у входа: первые собачьи боксы в России - фото
Гори оно огнем! Индуисты забросали друг друга факелами во имя богини
Закидать друг друга горящими пальмовыми ветвями - во славу богини Дурги
Какого цвета бывают паспорта
Какого цвета бывают паспорта в разных странах

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться