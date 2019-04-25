Путин об отношениях с Украиной: Россия готова, все зависит от Киева

КИШИНЕВ, 25 апр - Sputnik. Россия далека от того, чтобы кого-то на Украине провоцировать, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается провоцирования, то мы далеки, и я лично далек от того, чтобы кого-то провоцировать. Вопрос, связанный с паспортами, носит чисто гуманитарный характер", - сказал Путин.
Говоря о том, как будут складываться российско-украинские отношения после победы Владимира Зеленского, Путин заявил, что все будет зависеть от политики Киева, Москва готова восстанавливать отношения в полном объеме.
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"Этого я не знаю, это будет зависеть от той политики, которую будет проводить новое политическое руководство Украины. А мы хотим, готовы к тому, чтобы восстанавливать отношения в полном объеме, но мы не можем делать это в одностороннем порядке", - сказал Путин, отвечая на вопрос о том, как при новом президенте Украины будут складываться российско-украинские отношения.
Второй тур выборов президента Украины прошел в воскресенье.
По итогам обработки 100% протоколов кандидат на пост главы государства Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов, действующего главу государства Порошенко поддержали 24,45% избирателей.
Дата инаугурации президента будет определена позже.
Второй тур выборов президента прошел на Украине. По итогам обработки 100% протоколов кандидат на пост главы государства Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов, действующего главу государства Порошенко поддержали 24,45% избирателей.
Дата инаугурации президента будет определена позже.
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