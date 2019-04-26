Выборам в Европарламент политики посвящают стихи

КИШИНЕВ, 26 апр - Sputnik. Первый председатель Европейского Совета (январь 2010 года – ноябрь 2014 года) и бывший премьер-министр Бельгии Херман Ван Ромпей написал хайку, посвященное предстоящим 23-26 мая выборам в Европарламент, сообщает РИА Новости.

"Урны для голосования заполнены/С большим количеством листов, полных обиды/А солнце светит", - гласит трехстишье Ван Ромпея на английском языке, которое опубликовала электронная версия европейского издания газеты Politico.

Проводимые в странах ЕС опросы показывают, что среди европейцев уровень доверия к сообществу и его институтам значительно снизился. Одновременно резко усилилась активность политических сил, выступающих с националистических и антиглобалистских позиций.

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Ван Ромпея называют "серым кардиналом" ведущей политической силы в ЕС – Европейской народной партии. В настоящее время он возглавляет брюссельский экспертный Центр европейской политики.

Ван Ромпей является давним поклонником японской поэзии, а сочинение традиционного японского трехстишия - хайку - одно из его увлечений. В 2015 году премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о назначении Ван Ромпея "послом хайку" в Евросоюзе.

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В 2013 году экс-глава Евросовета стал почетным гражданином города Мацуяма, который называют столицей японской поэзии.

Презентацию своего первого сборника хайку, который был издан тиражом 4 тысячи экземпляров и имел большой успех, Ван Ромпей провел в апреле 2010 года в Брюсселе.

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Экс-глава Евросовета пишет японские стихи на своем родном языке - нидерландском, однако для широкого круга читателей их переводят на французский, английский, немецкий и японский языки. Как признался журналистам сам автор, написание хайку вселяет в него спокойствие. "Я представляю хайку перед тем, как лечь в постель. Если вспоминаю наутро, я его записываю", - сказал Ван Ромпей. -0-

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