Реакция Кремля на инициативу Трампа по отказу от ядерного оружия

Ранее в российском МИДе заявили, что предложение президента США "можно только приветствовать".

КИШИНЕВ, 26 апр - Sputnik. В Кремле позитивно восприняли идею президента США Дональда Трампа о необходимости США, России и Китаю уничтожить ядерное оружие, но пока нет понимания по деталям и сути этой инициативы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цитируемый РИА Новости.

© Sputnik / Сергей Гунеев Трамп: мир хочет увидеть, как две великих ядерных державы поладят

Ранее телеканал CNN сообщил со ссылкой на несколько источников в Белом доме, что Трамп проводит переговоры с министерствами о выработке нового ядерного соглашения, которое включало бы Россию и Китай.

Кроме того, Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что считает необходимым, чтобы все страны избавились от ядерного оружия.

"Идея прекрасная! Но нет никаких деталей. Нет понимания, в чем суть инициативы", - сказал Песков.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил журналистам, что заявление Трампа о необходимости отказа всех стран от ядерного оружия можно только приветствовать.

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