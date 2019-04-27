Ким Чен Ына ждали в КНДР "благоуханные цветы" и "сердечное ликование масс"

Северокорейский лидер вернулся в Пхеньян по завершении своего визита в Россию.

КИШИНЕВ, 27 апр - Sputnik. Лидер КНДР Ким Чен Ын на спецпоезде вернулся на родину после визита в Россию , сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Высший руководитель под сердечное ликование масс вышел из вагона, принял рапорт от начальника почетного караула КНА", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Ким Чен Ына встречали руководители партии и правительства, а дети поднесли ему букет "благоуханных цветов".

© Sputnik / Aleksey Nikolskiy Ким Чен Ын завершил визит в Россию, но обещал вернуться

"Ким Чен Ын совершил бессмертные заслуги во внешней деятельности для защиты мира и стабильности на Корейском полуострове и в регионе, во имя самостоятельной жизни и счастливого будущего нашего народа, и благополучно возвратился на родину. Уважаемый высший руководитель, отвечая на горячее ликование масс, послал всему любимому народу теплый привет возвращения", - добавляется в сообщении.

Ким Чен Ын 24-26 апреля нанес официальный визит в Россию, во время которого состоялись его переговоры с президентом Владимиром Путиным.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK