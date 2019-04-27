Путин и Си Цзиньпин встретились в Пекине: что они обсудили

Российский лидер принимал участие в проходящем в китайской столице втором Международном форуме "Один пояс - один путь" .

КИШИНЕВ, 27 апр - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин обсудили ситуацию в Сирии, Венесуэле и Ливии, а также торгово-экономические проекты, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

© Sputnik / Михаил Климентьев Россия и Китай подтвердили высокий уровень отношений, отметил Путин

"В двустороннем плане сверили часы по тем проектам торгово-экономического развития, которые на повестке дня, поговорили по текущим проблемам, а также обменялись мнениями по международной линии. Это была и Сирия, и Венесуэла, и Ливия, в целом отношение к попыткам третьих стран в нарушение всего и вся незаконно обеспечивать себе более конкурентные условия в международных делах, что является неприемлемым для лидеров наших двух стран", - сообщил Песков журналистам, говоря о состоявшихся в Пекине контактах Путина и Си Цзиньпина.

Переговоры двух лидеров пресс-секретарь назвал "субстантивными", по его словам, их беседы всегда содержательны.

Песков отметил, что двухдневный визит Путина в КНР прошел насыщенно, это было и участие в форуме "Один пояс - один путь", и серия двухсторонних встреч на его полях, и российско-китайские переговоры. Он уточнил, что все три части прошли очень продуктивно.

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