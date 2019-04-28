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Мадрид

В Испании начались досрочные парламентские выборы

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Политика
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По итогам выборов будут избраны 350 членов конгресса депутатов (нижняя палата парламента) и 208 сенаторов.

КИШИНЕВ, 28 апр - Sputnik. Голосование на досрочных парламентских выборах началось на большей части территории Испании – за исключением Канарских островов, где участки из-за разницы во времени откроются через час, сообщает РИА Новости.

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По итогам выборов будут избраны 350 членов конгресса депутатов (нижняя палата парламента) и 208 сенаторов. В Валенсии помимо общенационального голосования проходят выборы в парламент этого автономного сообщества.

В общей сложности должны быть открыты 60 тысяч 38 избирательных участков в 8131 муниципалитете.

В выборах имеют право принять участие 36,89 миллиона избирателей, из которых два миллиона живут за рубежом. Крайне большое число избирателей – как минимум 1,2 миллиона - проголосовали досрочно. На этой неделе в почтовые отделения по всей стране выстраивались длинные очереди.

Явка в ходе голосования будет объявляться дважды – в 14.30 (15.30 по кишиневскому времени) и в 18.30 (19.30).

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Избирательные участки закроются в 20.00 (21.00) на большей части Испании и в 21.00 (22.00) –  на Канарах.

Представитель правительства, министр образования Исабель Селаа и министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка объявят первые официальные результаты примерно в 22.30 (23.30 по Кишиневу).

Согласно опросам, первое место на выборах в конгресс депутатов может занять правящая Испанская социалистическая рабочая партия, однако она, скорее всего, не получит необходимого абсолютного большинства в 176 мандатов. На втором месте, по опросам, правая Народная партия. Третье место может получить центристская партия "Граждане", четвертое – левая коалиция "Unidas Podemos". Кроме того, в конгресс, по прогнозам, впервые пройдет крайне правая партия VOX. Остальные места будут распределены между националистическими партиями автономных сообществ. Число неопределившихся избирателей накануне выборов достигало, согласно опросам, огромного числа – до 40%.

Бюджет выборов составил почти 139 миллионов евро.

Почти 1,3 миллиона избирателей проголосуют впервые - это те, кто достиг совершеннолетия с момента проведения последних парламентских выборов 26 июня 2016 года, а также 100 тысяч человек с ограниченными умственными способностями, психическими заболеваниями и когнитивными нарушениями (они получили право участвовать в выборах после того, как в конце прошлого года парламент реформировал Закон о порядке проведения всеобщих выборов).
Слабовидящие и слепые люди помимо бюллетеней могут получить на избирательных участках специальные инструкции, напечатанные шрифтом Брайля.

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