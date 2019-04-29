Вступит ли Россия в ЕС - что говорит вице-премьер Италии

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини во время поездки на Сицилию пообщался с корреспондентом Sputnik.

КИШИНЕВ, 29 апр - Sputnik. В Европе тратят баснословные деньги, чтобы привлечь турок в ЕС, но Турция не имеет ничего общего со Старым Светом. Такое мнение высказал в интервью Sputnik Italia вице-премьер Италии Маттео Сальвини.

"Десятилетиями мы тратим миллиарды евро для того, чтобы убедить турок войти в ЕС, а Турция абсолютно не имеет ничего общего с Европой", - заявил Сальвини в ходе визита на Сицилию.

По его словам, Россия гораздо привлекательнее для ЕС, чем Турция.

"Вместо того, чтобы поддерживать идею вступления Турции в ЕС, честно говоря, я бы предпочел вступление России в евросообщество. Россия намного ближе к нашей истории, нашей культуре, нашей экономике, нашей традиции, чем Турция", - сказал Сальвини, отвечая на вопрос корреспондента Sputnik Italia.

О возможной отмене санкций против России, Сальвини заметил следующее.

"Моя позиция всегда была определенной, хотя некоторые СМИ все еще ищут те рубли, которые мне дали русские за ту позицию, которой я придерживаюсь бесплатно, потому что санкции против России бесполезны, если не сказать вредны для итальянской экономики и для решения проблем, существующих на европейском континенте", - подчеркнул итальянский вице-премьер.

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