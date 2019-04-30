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Император Японии Акихито и императрица Мичико во время церемонии отречения в Императорском дворце в Токио. 30 апреля 2019

Император Японии Акихито отрекся от престола

© REUTERS / Japan Pool
Политика
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Специально созванная впервые за 25 лет комиссия по делам императорской семьи 1 декабря 2017 года утвердила день отречения императора Акихито – 30 апреля 2019 года и день восхождения на престол наследного принца Нарухито – 1 мая.

КИШИНЕВ, 30 апр – Sputnik. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе торжественной церемонии во дворце объявил во вторник об отречении императора Акихито от престола и как представитель народа передал ему благодарность от подданных.

В свою очередь, Акихито обратился к нации со словами прощания и благодарности. 

Акихито - 125-й император Японии
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Впервые за 200 лет император Японии получил право отречься от престола

Церемония проходит в зале "Сэйдэн Мацу-но-ма" императорского дворца. Все телеканалы страны ведут прямую трансляцию. В зал внесены императорские регалии: меч, согласно древним летописям, принадлежавший первому императору Дзимму, яшма, а также Императорская печать и Государственная печать Японии. В зале находятся император Акихито и его супруга, наследник престола Нарухито с супругой, члены императорской семьи, а также представители трех ветвей власти, всего около 300 человек.

В августе 2016 года император Акихито в специальном обращении к народу дал понять, что в связи с преклонным возрастом ему становится все труднее выполнять свои обязанности, он хотел бы передать трон наследнику и удалиться от дел. Но закон об императорском доме и конституция страны предусматривают престолонаследие только после смерти действующего императора. После этого более 10 месяцев лучшие эксперты в области права, истории, культуры, протокола императорского дома решали, насколько возможно такое отступление от правил. В результате в июне 2017 года парламент принял "особый закон", который допускает прижизненную передачу Хризантемового трона.

Специально созванная впервые за 25 лет комиссия по делам императорской семьи 1 декабря 2017 года утвердила день отречения императора Акихито – 30 апреля 2019 года и день восхождения на престол наследного принца Нарухито – 1 мая. 1 апреля было объявлено название новой эры правления – Рэйва, что можно перевести как "красота и гармония".

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