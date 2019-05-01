В Гагаузии начали готовиться к главному политическому событию года

КИШИНЕВ, 1 мая - Sputnik. В Гагаузской автномии начинается избирательная кампания по выборам главы региона (башкана). Местная Центральная избирательная комиссия сообщила, что документы для регистрации инициативных групп в поддержку кандидатов принимается до 25 мая, а регистрация претендентов на эту должность завершится 30 мая, сообщает общественный телеканал "Молдова 1".

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Выборы башкана Гагаузии намечены на 30 июня, хотя изначально планировалось, что голосование состоится 19 мая. Дату проведения выборов изменило Народное собрание Гагаузии.

Предыдущие выборы, на которых лидером избирательной гонки стала Ирина Влах, прошли в марте 2015 года.

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