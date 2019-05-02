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Патриарх Кирилл, архивное фото

Патриарх Кирилл: устроившие трагедию в Одессе были "под властью дьявола"

© Sputnik / Алексей Никольский
Политика
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По его словам, сегодня много есть вопросов к тому, что происходит в Украине.

КИШИНЕВ, 2 мая - Sputnik. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал зверством действия тех, кто устроил трагедию в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года в Одессе, отметив, что эти люди находились "под властью дьявола".

"Сегодня мы вспоминаем трагические события в Одессе. Пять лет тому назад перед лицом Европы и всего мира людей вначале побивали булыжниками, покуда они находились в своих палатках и не представляли никакой силовой опасности для окружающих. Они отстаивали свое право жить так, как они хотят, не подчиняться другим порядкам, чуждым для них, они не хотели принять тот мир, который им навязывался силой", - сказал патриарх, которого цитирует РИА Новости.

Патриарх Кирилл и Игорь Додон
© Photo: Facebook / Dodon Igor
Президент Молдовы встретился с патриархом Кириллом

По его словам, когда оказалось мало этих булыжников, брошенных на палатки, потому что люди выскочили из них и побежали в Дом профсоюзов, то "тогда преступники, преследовавшие этих людей, заперли этот дом и подожгли его, и 48 человек сгорело заживо перед лицом Европы и всего мира". Название Дома профсоюзов сегодня известно всему миру, признал патриарх.

"Кто-то пытается объяснить это особенностями тогдашней политической борьбы, но зверства, совершенные этими людьми, ничем нельзя объяснить, как только силой зла, силой дьявольской. Все те, кто поджигал людей, были под властью дьявола", - отметил предстоятель.

По словам патриарха, была большая опасность, что "эти обуреваемые темной силой люди возьмут власть над украинским народом", однако "та мечта, которой жили бесновавшиеся у Дома профсоюзов, по милости Божией не осуществилась".

"И хотя сегодня много есть вопросов к тому, что происходит в Украине, мы можем свидетельствовать, что те радикальные силы зла, та злоба дьявольская, воплощенная в человеческих образах, не захватила тотально всей власти над украинской землей", - отметил он.

Во время литургии патриарх Кирилл помолился об упокоении всех безвинно погибших в Одессе.

"Мы возносим заупокойную молитву об этих 48 мучениках, заживо сожженных в Одессе, мы молимся о том, чтобы Господь благословил жизнь братской Украины, мы связываем нашу молитву также и с надеждой на то, что новое руководство, которое пришло через выборы в Украине к власти, будет в полной мере учитывать великую тысячелетнюю православную традицию Украины, святой Киевской Руси, и будет в полной мере уважать законный выбор в пользу единственной канонической Украинской православной церкви, в которой реально присутствует Божественный Дух и которая, отождествляя себя с народом, молитвенно предстоит Богу, молясь за страну и за народ", - заключил глава РПЦ.

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Теги:
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