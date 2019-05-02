Москва и Вашингтон подтверждают возможность встречи Лавров - Помпео

Главы российской и американской дипломатии могут встретиться в рамках министерского заседания Арктического совета в Рованиеми (Финляндия).

КИШИНЕВ, 2 мая - Sputnik. Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео может пройти в Финляндии 6 мая, подтвердил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

© Sputnik / Miroslav Rotari Неожиданно: в США устали от санкций в отношении России

Высокопоставленный представитель госдепартамента ранее сообщил журналистам, что Помпео может встретиться с Лавровым 6 мая в рамках министерского заседания Арктического совета в Рованиеми (Финляндия).

"Да, мы подтверждаем это", - сказал Рябков, отвечая на вопрос о возможности встречи Лаврова и Помпео 6 мая в Финляндии.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK