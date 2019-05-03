Главком сил НАТО в Европе: один американский генерал на смену другому

КИШИНЕВ, 3 мая – Sputnik. Церемония передачи полномочий новому главкому сил НАТО генералу ВВС США Тоду Уолтерсу, который сменил на этом посту Кертиса Скапарротти, прошла в пятницу в штабе главкома ОВС НАТО в бельгийском Монсе.

В церемонии передачи полномочий новому верховному главнокомандующему ОВС НАТО принял участие генсек альянса Йенс Столтенберг.

© REUTERS / OGNEN TEOFILOVSKI Россия не будет сотрудничать с НАТО: что это значит для СНГ

Еще в середине марта НАТО объявила о скором назначении командующего ВВС США в Европе и Африке и командующего силами ВВС союзников, генерала Тода Уолтерса новым верховным главнокомандующим силами НАТО. В предыдущем качестве, на посту командующего силами ВВС НАТО, Уолтерс отвечал, в том числе, за воздушную и противоракетную оборону стран-участниц.

Скапарротти приступил к своим обязанностям в мае 2016 года. На прошлой неделе он провел последний в этом качестве телефонный разговор с начальником генштаба ВС РФ генералом армии Валерием Герасимовым.

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