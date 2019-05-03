Тереза Мэй полна решимости бороться "за выход из ЕС с соглашением"

КИШИНЕВ, 3 мая – Sputnik. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, признав, что выборы в местные органы власти дались правящей Консервативной партии нелегко, пока не намерена менять стратегию Brexit.

"Выход с хорошим соглашением, которое мы согласовали – лучший вариант, который у нас имеется. Выход из ЕС с соглашением, работающим на благо всех частей страны – это лучшее решение", - сказала Мэй, выступая в пятницу на встрече Консервативной партии Уэльса с речью, которую вначале прервали призывы к премьеру уйти в отставку.

"Я буду бороться за достижение данной цели (выхода из ЕС с соглашением)", - пообещала Мэй, добавив, что по-прежнему негативно относится к другим вариантам: выходу без соглашения и проведению второго референдума по Brexit.

Премьер признала, что местные выборы не были удачными для Консервативной партии. Хотя на данный момент подсчитана только половина бюллетеней, уже ясно, что и консерваторы, и лейбористы в ходе состоявшихся накануне выборов в органы местного самоуправления понесли значительные потери, а британцы, уставшие от непрерывных политических раздоров, готовы отдавать свои голоса представителям малых партий.

"Это трудное время для нашей партии, и эти выборы стали симптомами этого. Но я думаю, что эти выборы послужили простым призывом к нам и к Лейбористской партии: просто возьмите и обеспечьте Brexit", - сказала Мэй.

Это признание, равно как и тупиковая ситуация с Brexit, не помешали премьеру в ходе своей речи несколько раз назвать Консервативную партию "партией людей дела", "партией, обеспечивающей национальную безопасность" и "партией, ставящей интересы страны выше политических интересов".

Согласно последним договоренностям с ЕС, Великобритания должна покинуть ЕС не позднее 31 октября.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK