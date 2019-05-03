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Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве

Россия считает ошибкой выработку Договора о запрещении ядерного оружия

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Политика
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Москва уверена, что процесс сокращения и ограничения ядерных вооружений должен быть поэтапным и основываться на принципе равной и неделимой безопасности

КИШИНЕВ, 3 мая - Sputnik. Москва выступает против выработки Договора о запрещении ядерного оружия, инициатива не способствует ядерному разоружению и подрывает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.

"Считаем ошибкой выработку Договора о запрещении ядерного оружия. Эта инициатива не способствует ядерному разоружению, подрывает ДНЯО и провоцирует нарастание противоречий между его участниками", - цитирует ведомство выступление делегации РФ на сессии подготовительного комитета Конференции 2020 года по рассмотрению действия ДНЯО в Нью-Йорке.

Вид на Московский кремль
© Sputnik / Алексей Дружинин
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При этом российская делегация, согласно сообщению МИД, отметила, что процесс сокращения и ограничения ядерных вооружений должен быть поэтапным и основываться на принципе равной и неделимой безопасности, он не может осуществляться в отрыве от реалий и без формирования предпосылок, способствующих поступательному продвижению к конечной цели избавления мира от ядерного оружия.

"Кроме того, пришло время начинать работать над приданием процессу ядерного разоружения многостороннего характера. При этом Российская Федерация не намерена никому ничего навязывать. Считаем необходимым действовать в данном вопросе на основе консенсуса, с учётом интересов всех участников", - отмечается в выступлении российской делегации.

В то же время делегация добавила, что дальнейшему ядерному разоружению препятствует также сохранение нестратегического ядерного оружия США в Европе и продолжение в рамках НАТО практики "совместных ядерных миссий", предполагающей подготовку военного персонала "неядерных" стран к возможному применению американских ядерных вооружений.

"Без решения упомянутых проблем на основе принципа равной и неделимой безопасности вряд ли можно серьёзно говорить о дальнейших практических шагах в области ядерного разоружения. Нам всем вместе ещё только предстоит на основе ДНЯО наметить пути для продвижения на этом направлении", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
По этим причинам в Москве считают преждевременным говорить в данный момент о многосторонней верификации ядерного разоружения.

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