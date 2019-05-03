У Путина и Трампа состоялся продолжительный телефонный разговор

КИШИНЕВ, 3 мая - Sputnik. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, беседа глав государств длилась полтора часа.
В Кремле уточнили, что телефонный разговор Путина и Трампа состоялся по инициативе американской стороны.
В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что стороны обсудили ситуацию в КНДР и Венесуэле, возможное новое ядерное соглашение между Россией, США и Китаем, а также доклад Мюллера.
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