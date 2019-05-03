У Путина и Трампа состоялся продолжительный телефонный разговор

Лидеры России и США общались около полутора часов, обсудив широкий круг вопросов.

КИШИНЕВ, 3 мая - Sputnik. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.

Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, беседа глав государств длилась полтора часа.

В Кремле уточнили, что телефонный разговор Путина и Трампа состоялся по инициативе американской стороны.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что стороны обсудили ситуацию в КНДР и Венесуэле, возможное новое ядерное соглашение между Россией, США и Китаем, а также доклад Мюллера.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK