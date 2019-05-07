Осторожный оптимизм: Слуцкий оценил разговор Путина и Трампа

По мнению главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, после того, как состоялся продолжительный телефонный разговор между президентами России и США, появился шанс на улучшение отношений между странами.

КИШИНЕВ, 7 мая - Sputnik. Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа дает основание для осторожного оптимизма по вопросу отношений двух стран, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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"Конструктивный тон российско-американских контактов на высшем уровне дает некоторую надежду на разрешение проблем как двусторонней, так и международной повестки дня. И недавний телефонный разговор президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, и затем встреча глав внешнеполитических ведомств Сергея Лаврова и Майкла Помпео дают основание для осторожного оптимизма", - написал он в Telegram.

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Слуцкий отдельно отметил и достигнутое представителями обеих стран "понимание о невозможности военного решения в Венесуэле".

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Ранее сообщалось, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Политики общались около полутора часов, обсудив широкий круг вопросов.

В Кремле уточнили, что телефонный разговор Путина и Трампа состоялся по инициативе американской стороны.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что стороны обсудили ситуацию в КНДР и Венесуэле, возможное новое ядерное соглашение между Россией, США и Китаем, а также доклад Мюллера.

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