Четких договоренностей сейчас нет: Песков о встрече Путина и Трампа

Более того, по словам источника, до сих пор не велось каких-то разговоров о следующем раунде общения лицом к лицу.

КИШИНЕВ, 7 мая - Sputnik. У Москвы и Вашингтона есть понимание необходимости продолжения диалога на разных уровнях, но четких договоренностей по встрече лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа нет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, до сих пор каких-то разговоров о следующей встрече не велось. Есть взаимное понимание целесообразности продолжения диалога на разных уровнях, но каких-то более или менее четких договоренностей сейчас нет", - сообщил Песков журналистам во вторник.

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Таким образом он ответил на вопрос о том, можно ли считать предстоящую в Сочи 14 мая встречу главы МИД РФ и госсекретаря США Сергея Лаврова и Майка Помпео подготовительной перед встречей Путина и Трампа и планируются ли такие переговоры в обозримом будущем.

Саммит лидеров России и США состоялся 16 июля 2018 года в Хельсинки (Финляндия).

Необходимость встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа давно назрела, заявил РИА Новости российский дипломат и сенатор Сергей Кисляк, принимающий участие в круглом столе по безопасности в Арктике, проходящем в финской столице.

"Время (для встречи) давно настало. Вся проблема не в нас, а наших американских коллегах. Внутриполитическая обстановка у них в стране препятствует возобновлению нормальности наших отношений", - отметил собеседник.

По его словам, нормальность подразумевает и диалог лидеров по субстантивным вопросам в прямом разговоре. Вот к этому американцы не готовы из-за собственных внутренних разладов.

"Посмотрим, когда они найдут консенсус внутри страны по внутренним политическим вопросам, возможно, они станут готовы разговаривать с нами", - заключил Кисляк.

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