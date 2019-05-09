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Усиленные меры безопасности предприняты перед саммитом ЕС в Сибиу

© REUTERS / FRANCOIS LENOIR
Политика
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Лидеры стран Евросоюза собираются в румынском городе Сибиу на неформальном саммите Евросовета.

КИШИНЕВ, 9 мая – Sputnik. Стратегию развития Евросоюза на ближайшие пять лет, в частности миграцию, экономику, переход к зелёной энергетике и позицию Европы в условиях меняющегося мира обсудят участники саммита Евросовета, который пройдет в четверг в городе Сибиу (Румыния), передает ro.sputnik.md.

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Власти страны усилили меры безопасности. В городе перекрыты выезды на главные улицы, много полицейских, военных. Например, на одной из взлетно-посадочных полос стоял военно-транспортный самолет румынских ВС, в районе аэропорта "патрулировали" вертолеты.

На подъезде к городу в связи с потоком зарубежных делегаций и журналистов  отмечались заторы на дорогах.

Саммит неформальный. Но все-таки статусный. Встречаются лидеры 27 стран ЕС. Они сосредоточатся ряде важных политических и экономических вопросах, чтобы уже в июне утвердить стратегическую повестку ЕС на 2019—2024 годы.

Как ранее заявлял Дональд Туск, в Сибиу политики примут декларацию, «основанную на единстве и уверенности» в общих действиях.

В саммите примут участие президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, глава Европейского Совета Дональд Туск, председатель Европарламента Антонио Таяни и другие высокопоставленные представители ЕС.

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