Саммит ЕС: заявленное признание европейской перспективы для ряда стран

На своей встрече в румынском городе Сибиу лидеры стран Евросоюза приняли итоговый документ.

КИШИНЕВ, 9 мая – Sputnik. Саммит ЕС подтвердил перспективы вступления в союз "других европейских стран", говорится в совместной декларации, сообщает ro.sputnik.md.

Итоговый документ, одобренный в четверг в румынском городе Сибиу лидерами 27 государств ЕС, призван стать рамочной основой для общей политики на ближайшую "пятилетку".

"Мы признаем свою ответственность как лидеров за укрепление нашего союза и обеспечение светлого будущего, признавая при этом европейскую перспективу других европейских государств", - гласит один из пунктов документа.

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При этом в тексте не уточняется, о каких странах идет речь.

Евросоюз предоставил ранее статус кандидатов на вступление в сообщество Албании, Македонии, Сербии и Черногории. В феврале 2016 года официальную заявку на присоединение к ЕС подала Босния и Герцеговина. Самопровозглашенная республика Косово, признанная 23 из 28 членов ЕС, также претендует на членство в сообществе. Однако в институтах ЕС не называют каких-либо возможных сроков присоединения БиГ и Косово.

Наблюдатели ожидают, что новый этап расширения ЕС может произойти не ранее 2025 года.

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